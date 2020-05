Managerul Spitalului Judeţean Arad a fost infectat cu COVID-19

Florina Ionescu, managerul interimar al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, a dezvăluit că a fost infectată cu noul coronavirus. Ea a vizitat spitalul suport COVID-19 din Grădişte. “Am văzut oameni cu speranţă de vindecare. Înţeleg situaţia prin care trec deoarece şi eu am fost infectată şi ştiu ce presupune lupta cu acest virus deosebit de contagios”, a spus Ionescu.

”Am mers împreună cu echipa medicală la spitalul din Grădişte, pentru a afla care este situaţia la zi. Am vrut să discutăm, atât cu personalul medical, cât şi cu pacienţii. În ceea ce priveşte personalul medical, ne-a interesat dacă are cele necesare – şi aici mă refer la aparatură medicală şi echipamente de protecţie. Am intrat în saloane, la pacienţi cu COVID-19, pentru a afla direct de la ei dacă întâmpină probleme în ceea ce priveşte calitatea actului medical sau vizavi de comportamentul medicilor, asistentelor ori infirmierelor. Am găsit pacienţi mulţumiţi care, deşi trec prin momente deosebit de grele, au speranţă în ziua de mâine şi au încredere în personalul medical. Am găsit astăzi la spitalul Covid-19 un colectiv medical unit, în slujba pacientului. Am văzut oameni cu speranţă de vindecare. Înţeleg situaţia prin care trec deoarece şi eu am fost infectată şi ştiu ce presupune lupta cu acest virus deosebit de contagios”, a explicat Florina Ionescu, managerul interimar al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, într-un comunicat de presă transmis marţi.

De la începutul pandemiei de coronavirus şi până în prezent, în judeţul Arad au fost raportate 680 de cazuri de pacienţi infectaţi cu coronavirus.

