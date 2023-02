Mandatele de interceptare emise de Tribunalul Timiș în dosarul de corupție al directorului din CNAIR, excluse din rechizitoriul întocmit de DNA Timișoara

Judecatorii Tribunalului Arad au decis ca dosarul penal in care Florea Dascalu, fost director in cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a fost arestat pentru luare de mita sa fie restituit la DNA Timisoara, cu indicatia expresa privind refacerea rechizitoriului.

„Se comunica procurorului o copie a prezentei incheieri, cu mentiunea ca in termen de 5 zile de la primirea acestei incheieri sa procedeze la remedierea neregularitatilor actului de sesizare si sa comunice daca mentine dispozitia de trimitere in judecata a inculpatilor”, se mentioneaza in hotararea pronuntata in sedinta din 22.02.2023.

Mai exact, judecatorii au admis exceptiile ridicate de avocatii inculpatului si au stabilit ca administrarea probelor si efectuarea actelor de urmarire penala s-a facut cu incalcarea legii. In consecinta, a constatat nulitatea absoluta a incheierii penale nr. 174/ST/A din Camera de consiliu din 1 septembrie 2022 a judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis si a incheierii penale nr. 208/ST/A din Camera de consiliu din 29 septembrie 2022 a judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis.

„Exclude mandatele de supraveghere tehnica; procesul verbal din 15.09.2022 de redare a inregistrarilor ambientale audio si convorbirilor din 5.09.2022 si 9.09.2022 dintre Cosma Marius Iosif si inculpatul Dascalu Florea; procesele verbale din 22.10.2022 de redare a inregistrarilor ambientale audio, audio – video si a convorbirilor dintre Cosma Marius Iosif si inculpatul Dascalu Florea.

Dispune indepartarea de la dosarul cauzei a acestor mijloace de proba. Constata neregularitatea rechizitoriului din data de 14 noiembrie 2022 emis in dosarul nr. 57/P/2022 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DNA – Serviciul Teritorial Timisoara, motivat de faptul ca in rechizitoriu se regasesc pasajele referitoare la existenta si analiza probelor excluse”, mai spun judecatorii aradeni.

Procurorii DNA Timisoara vor contesta hotararea Tribunalului Arad la instanta superioara. Florea Dascalu se afla in arest la domiciliul sau din comuna Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu, scrie impactpress.ro.

