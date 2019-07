Manipularea continuă! Primarul Nicolae Robu, în vizită de lucru pe șantierul arheologic al Centurii Sud, pentru a-și arăta ”implicarea” în proiectul CNAIR – Video

CE SE MAI ÎNTÂMPLĂ CU CENTURA SUD?Unul din obiectivele majore pt oraș, pt care am pledat continuu din 2012 de când sunt Primar -inclusiv organizând un miting pt el, ne reamintim cu toții!- este Centura Auto Ocolitoare -Tronsonul Sudic.Acum câteva luni, vă informam asupra organizării la Primărie, sub moderarea mea, a primei întâlniri între exproprietatorul stabilit prin licitație și proprietarii de terenuri vizate a fi expropriate, iar apoi asupra încheierii procesului de expropriere.Ei bine, am astăzi bucuria să vă ofer în premieră imagini de pe șantier! A început cercetarea arheologică, iar de îndată ce se va da descărcarea de rigoare, vor începe lucrările propriu-zise. Putem, acum, spune că suntem în linie dreaptă! Urăm succes deplin CNAIR!Dacă vă bucurați, dați LikeȘi dacă vă bucurați și dacă nu vă bucurați, dați Share