Marcel Vela este nemulţumit: ”Un polițist local care protejează ordinea publică într-un parc din Timișoara are salariul de 8-9.000 de lei, iar unul de la MAI care își riscă viața, are jumătate”

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, este nemulţumit de grila de salarizare din rândul poliţiştilor MAI în raport cu salariile poliţiştilor locali subordonaţi primăriilor.

„Polițiștii locali sunt în subordinea primăriilor, s-au mărit salariile la primării și în mod automat funcționarii de acolo au salarii foarte mari. De exemplu, un polițist local care protejează ordinea publică într-un parc din Timișoara are 8-9.000 de lei, iar un polițist din MAI care își riscă viața să prindă un criminal are la jumătate din salariul polițistului local”, a spus ministrul, la Digi24. Marcel Vela a spune că cele două instituții vor fi redenumite în urma unor analize. „În mod esențial ar trebui făcută o analiză cu privire la competențe, dincolo de uniformă sau inscripționare, competențele sunt uneori destul de complicate sau complexe, fie unele se suprapun, fie unele sunt în contradicție”. „Trebuie evaluat în mod corect și cinstit, cu toată lumea la masă”, a subliniat Marcel Vela.

Marcel Vela își dorește să schimbe numele Poliției Române în Poliție Națională pentru a exista o diferențiere de Poliția Locală, astfel încât să nu mai fie suprapuse atribuțiile agenților. „Vreau rebranduirea”, a spus ministrul de Interne, potrivit Mediafax.

„Vreau rebranduirea Poliţiei Naţionale, care acum se numeşte Poliţia Română. Doresc s-o numim Poliţie Naţională, pentru a nu mai intra, pe acelaşi palier, în competiţie sau conflict cu Poliţia Locală. Tot respectul faţă de Poliţia Locală, am fost primar 12 ani, am construit poliţie locală în sensul că i-am găsit gardieni publici, după aceea poliţie comunitară şi poliţie locală – băieţi destoinici”, a declarat ministrul de Interne, Marcel Vela.

„Cred că trebuie să clarificăm o delimitare clară între Poliţia Locală şi Poliţia Română, s-o numim Poliţie Naţională. Asta ţine de rebranduire”, a mai spus Vela.

