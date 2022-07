Mare spectacol folcloric, cu 24 de interpreți, la Mănăștiur

Primăria și Consiliul Local Mănăștiur Timiș, primar Ioan Rus, organizează Festivalul de folclor pentru promovarea tinerilor artiști 2022, ediția a șaptea.

Marele eveniment va avea loc în data de 17 iulie, de la ora 15.00, în parcul central din comuna Mănăștiur și vor participa 24 de artiști.

Printre invitații speciali vor fi și ansamblul Veselia – Glogonj Serbia și talentata și tânăra artistă de muzică folclorică Daniela Ploia (foto). Organizatorul artistic al festivalului este coregraful Dumitru Răduțiu care are o implicare deosebită, an de an, evenimentul fiind mult apreciat de iubitorii de folclor din Banat. Formația este condusă live de maestru Petre Ștefan. Prezentatoare va fi Lavinia Lucian.

