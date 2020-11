Marele Premiu al Salonului ProInvent 2020, Cluj Napoca, câștigat de echipa UP Timișoara

Spiritul inventiv al echipei Universitatea Politehnica Timisoara a fost recunoscut prin acordarea Marelui Premiu al Salonului Internațional de Inventică și Cercetare ProInvent 2020, organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Lucian Ronkov a explicat că, la actuala ediție, Universitatea Politehnica Timișoara a participat cu 24 de invenții, proiecte de cerecetare, standuri didactice, în creștere spectaculoasă față de anul trecut, când a participat cu doar 7 invenții.

Tematica salonului a fost legată de materiale, procese şi produse inovative (energie, mediu, sănătate, agricultură, resurse, etc), prezentările grafice însoţite de machete, prototipuri, produse finite, de serie, prezentări video, precum şi date privind impactul social, financiar al lucrării bucurându-se de aprecierea juriului.

Juriul de specialitate a apreciat diversitatea, adaptabilitatea și aplicabilitatea practică a invențiilor prezentate de echipa UPT, condusă de „împătimitul” saloanelor de inventică, lect.dr. Corneliu Birtok-Băneasă, răsplătind-o cu Marele Premiu al Salonului. Premiile obținute de fiecare lucrare în parte urmează să fie transmise de organizatori în perioada următoare.

Lucrările cu care s-a prezentat echipa Universității Politehnica Timișoara sunt următoarele:

1. Dezinfectant SeptoBirCor (autor: Corneliu Birtok Băneasă);

2. Cylindrical multi-hollow briquette produced of ferrous pulverous waste (autori: Hepuț Teodor, Crișan Eugen, Ardelean Erika, Socalici Ana, Ardelean Marius);

3. Analiza asistată de CFD și optimizarea modulului de filtrare de la un motor cu ardere internă (autor: Robert Bucevschi);

4. Filtru de aer Supraaspirant DRIFT (autor: Corneliu Birtok Băneasă);

5. Program educațional Laboratorul lui DEXTER (autori: Corneliu Birtok Băneasă, Adina Berghian Budiul, Diana Stoica, Oana Gaianu);

6. Stand experimental CP4 – Laboratorul lui „DEXTER” (autori: Tudor Dinu Ioniță, Adina Budiul Berghian, Corneliu Birtok Băneasă);

7. Stand de cercetare destinat măsurării parametrilor de forță și a lungimii arcului de contact pentru laminarea longitudinală simetrică și asimetrică (autor: Vasile Alexa);

8. Invenții de Weekend – Air by Corneliu (autor: Corneliu Birtok Băneasă);

9. Material didactic Echipa RoboFIH (autor: Ovidiu Gelu Tirian);

10. Stand semiautomat pentru determinarea defectelor din faza de asamblare a elementului priză centură de siguranță (Vasile Alexa, Vasile George Cioată, Ioan Daniel Buta);

11. Sistem inteligent de control pentru turnare continuă bazat pe controlul debitului de apă pentru răcirea secundară (autor: Gelu-Ovidiu Tirian);

12. Adaptive exhaust cover Air by Corneliu (autori: Marinuț Gabriel Paul, Sapta Doru Ioan, Birtok Baneasa Corneliu, Golcea Julia Daiana, Budiul Berghian Adina, Obrenovici Lavinia Ioana);

13. Antik ”Energy Tree” (autori: Sapta Doru Ioan, Marinuț Gabriel Paul, Mândru Gabriel Daniel, Chira Sorina Mihaiela, Obrenovici Lavinia Ioana, Birtok Băneasă Corneliu);

14. Releu electronic de timp cu toate funcțiile uzuale (autori: Popa Gabriel Nicolae, Popa Iosif, Deaconu Sorin Ioan);

15. Self-Adaptive Mechanical Reducer with Variable Gear Ratio (autori: Romeo Cătălinoiu, Sorin Aurel Rațiu, Imre Zsolt Miklos);

16. Dispozitiv pentru reducerea încărcătorii microbioloce a aerului expirat de pacienții ventilați mecanic (autori: Ordodi Laurențiu Valentin, Dumitrel Gabriela Alina, Pană Ana-Maria, Todea Anamaria, Mâțiu-Iovan Liliana, Ionel Raul Ciprian, Săndesc Dorel, Bedreag Ovidiu Horea, Păpurică Marius, Rogobete Alexandru Florin, Simion Ion, Motica Alin, Groapă Dan Sergiu, Păunescu Virgil, Bojin Maria Florina, Gavriliuc Oana Isabela);

17. Development of Experimental Laboratory of Applied Ergonomics (autori: Popa Mihaela, Topor Marcel, Dascăl Amalia);

18. Procedeu de sinteză a nanofirelor de argint acoperite cu nanoparticule metalice cu punct de topire scăzut

Process for the synthesis of silver nanowires coated with low-melting-point metal nanoparticles (autori: Bănică Radu Nicolae, Kellenberger Andrea Rozalia, Ursu Daniel Horațiu, Cseh Liliana, Linul Petrică Andrei, Vaszilcsin Nicolae);

19. Fontă de înaltă calitate utilizată în sistemele de frânare a materialului rulant (autori: Bucur Flavius, Socalici Ana, Putan Vasile, Josan Ana);

20. Studiu asupra metodelor de reciclare a uleiului de motor uzat (autor: Diana Miruna Armioni);

21. Aplicație pentru generarea modelelor 3D ale motoarelor hidraulice liniare (autori: Cioroagă Bogdan-Dorel, Cioată Vasile George, Alexa Vasile);

22. Metodă de control pentru un compensator capacitiv automat destinat îmbunătățirii factorului de putere și echilibrării sarcinii în rețele electrice trifazate cu patru conductoare (autor: Pană Adrian);

23. Nou design modular al electrolizorului pentru tehnologia PEM de electroliză a apei la presiune ridicată cu o gamă largă de operare şi cost redus (PRETZEL) www.pretzel-electrolyzer.eu (autori: German Aerospace Center, Stuttgart, Germany, Westphalian University of Applied Sciences, Gelsenkirchen, Germany, Armines, France, Politehnica University Timișoara, Romania, Adamant Composites Ltd., Greece, GKN Sinter Metals Filters GmbH, Germany, Centre for Research and Technology Hellas, Thessaloniki, Greece, Soluciones Catalíticas IBERCAT S. L., Madrid, Spain, iGas energy GmbH, Germany);

24. Procedeu de tratare a reziduurilor provenite din incinerarea deșeurilor menajere prin solidificare – stabilizare în roca de cenușă (autori: Mihail Reinhold Wachter, Ioana Ionel, Adina Georgeta Negrea).

