Maria Grapini, discurs fără menajamente în Parlamentul European: „Românii s-au săturat de dublă măsură! Nu suntem în Schengen şi ne ţineţi în întuneric, la lumânare!”

Europarlamentarul Maria Grapini a susţinut un discurs fără menajamente în Parlamentul European, acuzând Comisia Europeană de dublă măsură în privinţa cererii ca toate statele membre să economisească 5% la energie electrică.

Maria Grapini a punctat în discursul său faptul că România are deja unul dintre cele mai scăzute consumuri de energie electrică din Uniunea Europeană, astfel că nu ar trebui să fie obligată să facă aceeaşi economie ca statele care consumă de câteva ori mai mult.

„Doamna presedinte, doamna comisar, criza energetica se accentueaza. Iarna bate la usa. Din punctul meu de vedere, si al cetatenilor romani pe care ii reprezint, Comisia Europeana mimeaza solidaritatea. Si am sa va explic de ce.

Romania are o jumatate dintre gospodarii care utilizeaza biomasa si doar 44% dintre gospodarii sunt racordate la gaz metan. Doar o treime din locuintele din Romania sunt racordate direct la gaz metan. Consumul mediu de gaz metan pe locuinta este sub media Uniunii Europene. Romania consuma sub 1 MWh energie electrica.

Sunt alte state care consuma de doua, de trei ori mai mult, chiar de patru sau cinci ori. Si vine Comisia cu propunerea ca toate statele sa scada consumul cu 5%. Pai daca cetateanul din tara mea deja consuma sub un MWh, trebuie sa mai scada cu 5%, la fel ca cel din Suedia, care consuma de patru ori mai mult, ce se intampla cu cetateanul din tara mea?

Nu credetii ca solidaritatea inseamna sa avem consum egal pentru toti cetatenii din cele 27 de tari? Pentru ca romanii s-au saturat de dubla masura: nu suntem in Schengen, avem viza pentru SUA si ne puneti sa traim in intuneric si la lumanare.”, a spus europarlamentarul român.

Maria Grapini a decis, de asemenea, să redacteze o nouă scrisoare oficială, adresată președintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin intermediul căreia îi cere liderului european să-și respecte promisiunile date privind intrarea României în Spațiul Schengen. Tusk a declarat în decembrie anul trecut că țara noastră trebuie să aibă acces în Schengen.

Scrisoarea inițiată de către Maria Grapini a fost co-semnată de 15 eurodeputați români.

“Noi, în calitate de membri români în Parlamentul European, solicităm Consiliului Uniunii Europene să decidă în favoarea aderării României la spațiul Schengen, ținând seama de faptul că România îndeplinește condițiile pentru aderarea la spațiul Schengen – fapt recunoscut de toate statele membre ale UE Statele membre și incluse în concluziile adoptate de Consiliul JAI din 9 iunie 2011.Prin urmare, vă cerem să aduceți cererea noastră în atenția membrilor Consiliului European și să le solicitați să ofere orientări politice pentru o decizie legislativă rapidă în cadrul Consiliului Uniunii Europene.

Cei mai înalți reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European și ai dumneavoastră, domnule președinte, care reprezintă Consiliul European, au declarat în mod public, oficial și în mod repetat, că România îndeplinește toate condițiile necesare pentru aderarea la spațiul Schengen”, se arată în scrisoarea inițiată de europarlamentarul Maria Grapini.

Mai mult, Maria Grapini și co-semnatarii documentului oficial îi reamintesc președintelui Consiliului European că românii au dreptul să călătorească fără restricții și controale suplimentare între frontierele Uniunii Europene ca și ceilalți cetățeni ai statelor membre, iar companiile românești au dreptul să concureze liber și fără restricții pe piața unică europeană.

“În acest sens, semnatarii se angajează să susțină intens și transparent, în cadrul instituțiilor și familiilor politice europene, aderarea efectivă a României la spațiul Schengen până la 31 decembrie 2019”, se încheie scrisoarea inițiată de către Maria Grapini.

