Maria Grapini explică de ce candidează pe listele PSD la alegerile europarlamentare

Europarlamentarul Maria Grapini explică printr-un mesaj scurt cu argumente motivul pentru care a ales să candideze pe listele PSD, la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019.

“Cred că România, dar și Europa, se află într-un moment de răscruce. În ceea ce mă privește, am muncit mult, întotdeauna cu implicare și dragoste de țară. Din 2012, de când am fost aleasă în Parlamentul României, în același timp ministru, apoi, din 2014, ca membru al Parlamentului European, am apărat România. Am considerat și consider în continuare că aceasta este misiunea primordială a oricărui europarlamentar, să se pună scut în fața atacurilor sosite din diverse zone de influență, pentru țara sa și pentru oamenii care i-au acordat încredere. Toți colegii mei din PE fac asta, de oriunde ar proveni, pentru că este absolut normal și obligatoriu! De ce am ales să merg cu echipa PSD? Pentru că România are nevoie de politici pentru oameni, politici sociale, concomitent cu cele investiționale. S-a dovedit clar în ultimii ani că PSD este singurul partid parlamentar care a ales să apere agricultorii români, întreprinzătorii români, să trateze cu respect pensionarii și să creeze programe pentru tineri. Este singurul partid care a avut curajul și demnitatea să înfrunte liderii europeni atunci când aceștia au depășit linia de demarcație a subsidiarității! Am decis să continui să apăr interesele României, cu o echipă de patrioți, eu însămi fiind o patrioată asumată. Comparând listele depuse de alte partide, se poate vedea clar că mă aflu într-o companie de patrioți, de oameni care au știut și știu să spună NU, ori de câte ori România este atacată pe nedrept, ori de câte ori jumătățile de adevăr sunt preferate în defavoarea întregului. Merg cu fruntea sus, alături de oameni care-și iubesc și respectă țara, pentru un nou mandat la Parlamentul European, unde misiunea mea și-a noastră se scrie tot așa: România înainte de toate!”, explică Maria Grapini.

