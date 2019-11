Marian Constantin Vasile, de la PNL, la Plus, partidul condus de Dacian Cioloş

Marian Constantin Vasile, fostul consilier judeţean din partea PNL Timiş a „decriptat” mesajul din finalul anunţului prin care renunţa la calitatea de membru al partidului condus de Nicolae Robu la nivel local. El a făcut public faptul că se alătură Plus, formaţiunea condusă de Dacian Cioloş. Politicianul trecut în „civilie” a redevenit politician la doar o săptămână după ce a stat în afara femenomenului.

“Toată viaţa am luptat, am muncit, am contribuit, am dăruit. Cei care mp cunosc o ştiu bine. Azi aleg. Aleg o construcţie nouă, sub garanţia onestităţii, bazată pe o politică modernă, competentă, sub semnul adevărului. Aleg PLUS. Aleg să construiesc alături de oameni profesionişti, dedicaţi şi, în primul rând, de încredere. Vă aştept lângă mine, să realizăm împreună proiectele pe care le merită comunitatea noastră”, spune într-o postare pe acelaşi Facebook, Vasile.

În urmă cu o săptămână, Vasile a anunţat, tot pe internet, că renunţă la calitatea de membru PNL şi la cea de consilier judeţean, după ce a simţit că nu mai rezonează cu valorile şi abordările conducerii PNL Timiş.

„Pentru a nu lăsa loc unor interpretări nedorite, mai precizez și că rațiunile acestei decizii nu afectează în niciun fel convingerile mele, care rămân de dreapta, și nici opțiunea personală de vot pe care o voi exprima la alegerile prezidențiale de duminică, 24 noiembrie. Motivele retragerii mele din PNL au la bază faptul că, de mai mulți ani, nu am mai rezonat cu valorile și abordările conducerii PNL Timiș”, spunea fostul liberal.

De asemenea, el mai spunea că „Obiectivele pe care le am în vedere vizează o construcție modernă, trainică, la adevăratul potențial al comunităților noastre, care să nu fie constrânse de nivelul de aplatizare auto-suficientă la care au ajuns în prezent dezvoltarea locală și județeană”.

