Marile premii de la festivaluri internaționale, inclusiv Palme d’Or 2024 – “Anora” și Ursul de Aur – “Dahomey”, în premieră la Timișoara

Les Films de Cannes à Timișoara revine între 31 octombrie și 3 noiembrie, la Cinema Victoria și Cinema Timiș. Evenimentul din acest an promite un maraton al filmelor de autor, aducând publicului 16 titluri din selecțiile marilor festivaluri internaționale, inclusiv Palme d’Or 2024 – “Anora”, Grand Prix 2024 – „All We Imagine as Light” , Cel mai bun regizor, Cannes 2024 – “Grand Tour” și Ursul de Aur 2024– “Dahomey”.

Ediția de la Timișoara va fi deschisă pe 31 octombrie, la Cinema Timiș, cu “Emilia Pérez”, iar biletele pentru această proiecție sunt deja disponibile pe site-ul Cinema Timis. Biletele pentru toate celelalte proiecții urmează să fie puse în vânzare în perioada următoare pe site-urile cinematografelor Timiș și Victoria.

Jacques Audiard, regizorul filmului “Emilia Pérez”, va fi prezent într-o sesiune Q&A cu publicul, prin transmisiune online. ” Emilia Pérez” este distins cu Premiul Juriului și Premiul pentru Cea mai bună interpretare feminină pentru cele patru actrițe din rolurile principale, în cadrul Cannes 2024. Filmul le are în distribuție pe Selena Gomez, Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón și Adriana Paz. “Emilia Pérez” a provocat o controversă la Cannes căci printre actrițele care au primit premiul pentru interpretare se numără și Karla Sofia Gascon, actriță transgender. „Emilia Pérez” a fost selectat pentru a reprezenta Franța la categoria Cel mai bun lungmetraj internațional la gala premiilor Oscar din martie 2025.

Tot pe 31 octombrie, la Cinema Victoria, poate fi vizionat documentarul care a câștigat Ursul de Aur 2024, “Dahomey”, semnat de regizoarea franco-senegaleză Mati Diop. “Dahomey” expune povestea întoarcerii, în noiembrie 2021, a 26 de opere de artă furate în 1892 din regatul african Dahomey, de către trupele coloniale franceze.

Primele titluri anunțate

“Anora”, în regia lui Sean Baker, câștigătorul de anul acesta al Palme d’Or și deja mare favorit la premiile Oscar, este filmul despre care cineasta americană Greta Gerwig, președinta juriului festivalului de la Cannes, spunea: „Acest film este magnific, plin de umanitate (…) Ne-a frânt inimile”.

Anora, o tânără lucrătoare sexuală din Brooklyn, devine o Cenuşăreasă modernă atunci când se căsătorește impulsiv cu fiul unui oligarh rus. Şi cum ar fi putut spune nu acestui Făt-Frumos de poveste? Doar că, de îndată ce vestea ajunge în Rusia, basmul Anorei este amenințat, căci părinții proaspătului soț pornesc val-vârtej spre New York şi sunt gata de orice pentru a anula căsătoria.

Filmul, regizat de unul dintre cei mai importanți regizori americani din noua generație, a fost extrem de lăudat și pentru interpretarea actriței Mikey Madison, “nuanțată și plină de intensitate”.

„All We Imagine as Light”, pe care criticul de film Peter Bradshaw îl aprecia în The Guardian ca fiind “un film miraculos, care te trezește ca dintr-un vis”, este primul film indian care a câștigat vreodată Grand Prix la Cannes. Prabha trăieşte în Mumbai şi este infirmieră. Viaţa ei cotidiană, întotdeauna gândită la secundă, se dă peste cap când femeia primeşte un cadou de la soţul înstrăinat. În acelaşi timp, colega ei mai tânără de apartament, Anu, ar da orice să găsească un locşor sigur pentru câteva clipe de intimitate cu iubitul ei. Iar iată că o excursie într-un orăşel de pe litoral le va da celor două femei ocazia de a-şi pune în sfârşit dorinţele în aplicare.

“Grand Tour”, un film răvășitor pentru care lui Miguel Gomes i-a fost acordat Premiul pentru Cel mai bun regizor, va fi proiectat în cadrul Les Films de Cannes à Timișoara. Rangoon, Burma, 1917. Edward este funcţionar al Imperiului Britanic şi se face nevăzut în ziua când logodnica sa, Molly, ajunge în Burma pentru căsătoria planificată din timp. Dar Molly este hotărâtă să se mărite, iar faptul că Edward a dat bir cu fugiţii mai degrabă o amuză: tânăra ia urma bărbatului în periplul său asiatic, apropiindu-se tot mai mult de ţintă…

“The Substance”, regizat de Coralie Fargeat, Premiul pentru Cel mai bun scenariu la Cannes 2024, va fi proiectat în cadrul ediției de la Timișoara. Spune povestea lui Elisabeth Sparkle, o vedetă a emisiunilor TV aflată în declin, interpretată de Demi Moore. Aceasta apelează la o substanță capabilă să-i regenereze celulele, creând-o pe Sue, o versiune mai vibrantă și mai tânără, rol jucat de actrița Margaret Qualley.

“Emilia Pérez” și “The Substance ” sunt distribuite în România de către Independența Film. “Grand Tour” “Dahomey” și “ All We Imagine as Light” sunt distribuite de către Voodoo Films. “Anora” este distribuit de Ro Image 2000.

Programul complet va fi disponibil în curând pe https://filmedefestival.ro/les-films-de-cannes/program-timisoara/. Biletele pentru toate celelalte proiecții din cadrul ediției de la Timișoara urmează să fie puse în vânzare în perioada următoare.

O nouă ediție locală a workshop-ului Managing Talents în Timișoara

În cadrul ediției din acest an a workshop-ului Managing Talents, actorii sunt invitați să participe la o sesiune de Open Casting prin înscrierea pe platforma Filmmakers Europe. Actorii selectați vor avea oportunitatea să concureze pentru roluri într-un film românesc care va fi regizat de Ioana Uricaru, cunoscută pentru filmele “Lemonade” și “Amintiri din Epoca de Aur.”

Sunt eligibili pentru probele de casting atât actorii profesioniști, studenții la școlile de film, cât și persoanele care nu activează în domeniu, dar care au urmat cursuri de actorie sau au jucat anterior în filme. Cei care doresc să participe trebuie să trimită un self-tape, folosind un text predeterminat disponibil pe platforma Filmmakers Europe, la momentul înscrierii.

Înscrierile sunt deschise până pe 28 octombrie. Actorii selectați în urma înregistrării în platformă vor lucra cu Julien Javions, actor, regizor și trainer de actorie de origine franceză, despre cum să obții cea mai bună variantă de self-tape, pornind chiar de la textul cu care te-ai înscris. Sesiunea de pregătire cu Julien Javions va avea loc la Cinema Timiș, joi, 31 octombrie, între orele 10:00 și 14:00. Toate detaliile despre înscriere sunt disponibile pe filmedefestival.ro, secțiunea Managing Talents.

