Marilen Pirtea, nou atac la Fritz, după ce Arafat a prelungit carantina în Timișoara: „Prelungirea «dictată» de la București ne face să ne întrebăm de ce mai e nevoie de părerea «provinciei»”

Marilen Pirtea, deputat PNL Timiș și rector al Universității de Vest din Timișoara, continuă seria de atacuri ale liberalilor la adresa carantinei impuse la Timișoara, dar și la primarul Timișoarei, Dominic Fritz, începute acum două săptămâni. Duminică seară, Raed Arafat, șeful DSU, a semnat ordinul de prelungire a măsurii timp de trei zile, cu toate că sâmbătă, în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, nu s-a întrunit numărul de voturi. Acest lucru l-a făcut pe Pirtea să aibă o nouă ieșire.

„Carantinarea prelungită putea fi prevenită prin măsuri anterioare, luate responsabil. Carantina impusă timp de două săptămâni, în Timișoara si localitățile limitrofe nu a avut rezultatele dorite, ba din contră, rata de infectare a crescut, iar în Timișoara a creat mari discrepanțe între mediul privat și cel de stat, având ca «victime» colaterale, din nou, sectorul HoReCa și sistemul de învățământ”, scrie Pirtea, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Rectorul UVT mai consideră că decizia luată de la București arată desconsiderație pentru opiniile locale și că măsurile de prevenție ar trebui să fie „măsura finală”. El amintește că a venit cu soluții pentru relansarea domeniilor afectate, precum accesul pe bază de test sau vaccin în restaurante și unele măsuri de ajutor economic pentru HoReCa. Pirtea îl mai atacă pe Fritz – un susținător al ideii că, în contextul actual, carantinei este măsură necesară – pentru că s-a abținut de la votul de sâmbătă, dar spune și că „organizarea administrativ-teritorială nu a luat cele mai eficiente decizii”.

„Prelungirea «dictată» de la București, ca o formă de decizie tutelara «de la centru», ne face să ne întrebăm de ce mai e nevoie de părerea «provinciei»…oricare ar fi ea, dacă tot «centrul» decide. Oricare ar fi rațiunile, noi credem în rigoarea măsurilor de prevenție, aplicate cu responsabilitate de autorități, nu în coerciția carantinei, ca măsură finală. Deciziile nu trebuie afectate prin ingerințe și partipriuri politice.

De-a lungul acestei perioade dificile, am venit cu soluții pentru evitarea dezastrului din aceste domenii, soluții neluate în calcul de administrația locală, iar acum, când era nevoie acută de asumarea unor decizii radicale, să ne aflăm în situația în care cel mai înalt reprezentant al municipalității se abține de la vot. Am propus ajustarea TVA-ului pentru industria alimentară cu livrare de la 9 la 5%, o măsură menită să sprijine industria HoReCa, unul dintre cele mai afectate sectoare ale economiei în timpul pandemiei, am propus introducerea testelor rapide antigen SARS CoV-2 pentru clienții restaurantelor dar și pentru personalul din învățământ, iar acum, după ridicarea restricțiilor, aflam că, totuși, în localitățile din Timiș cu rata de infectare peste 6/1000 locuitori, cursurile se vor desfășura tot on line.

Efectele pandemiei din 2020, care se continuă în 2021, seamănă cu un cataclism economic prin consecințele deosebit de ample pe care le poate produce, culminând cu o contracție economică mai gravă decât cea din timpul crizei de acum zece ani. În fața acestei situații nu trebuie să avem ca unică «armă de apărare» doar respectarea măsurilor de distanțare socială, de igienă, vaccinarea sau, în ultimă fază, carantina, ci și o organizare administrativ-teritorială responsabilă, care să ia cele mai eficiente decizii, doar în folosul comunității”, se mai arată în postarea deputatului liberal.

Sâmbătă seară, în urma votului, Fritz acuza că decizia de prelungire a carantinei a fost de la început de natură politică, fiind propuse de DSP Timiș doar UAT-uri cu primari de la alte partide decât PNL. Cele conduse de liberali, spunea Fritz, au „scăpat”, cu toate că datele și sugestiile INSP ar sugera altceva.

