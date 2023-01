Marilen Pirtea: „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii fixează epicentrul cultural al Europei în estul UE, în vestul României!”

După 14 ani, România are un alt oraș recunoscut drept Capitală Europeană a Culturii, după Sibiu în 2007. Prof. dr. Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest Timișoara, atenționează că Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” este un eveniment care fixează epicentrul cultural al Europei în estul UE, în vestul României.

”Pentru finanțarea acestui program major, care se repetă o dată la 14 ani pentru România (precedentul caz a fost la Sibiu, în 2007), se implică prin alocări bugetare atât comunitatea timișoreană, cât și Guvernul României și Comisia Europeană.

Guvernului României, prin Ministerul Culturii, alocă pentru investiții culturale în acest an peste 22 milioane Euro (din care, prin Primăria Timișoara peste 10 milioane, prin CJT peste 6 milioane și prin TNT tot peste 6 milioane Euro). Consiliul Local și Primăria Timișoara alocă 15 milioane Euro pentru calendarul TM2023, iar CJ Timiș alocă 5,6 milioane Euro. În plus, bugetul va fi suplimentat prin valoarea premiului Melina Mercouri, de 1,5 milioane euro, sumă care va intra în contul primăriei în martie 2023.

Implicarea financiară este deosebită, proiectele sunt semnificative, iar efectele acestui laborios efort financiar, uman și creativ se vor multiplica pentru o perioadă de mai mulți ani, pentru regiunea Banatului și pentru România.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este al treilea actor semnificativ cu rol în implementare, după Primăria Timișoara și Consiliul Județean Timiș, prin apelurile și formatele de proiecte pe care le organizează. UVT construiește și propune publicului european o grilă de evenimente de talie internațională în anul TM2023, prin seria de interacțiuni culturale și proiecte educaționale grupate sub genericul „La UVT, Cultura este Capitală!”. Invităm și aducem la Timișoara nume de rezonanță ale literaturii, muzicii, artelor și științei, binecunoscute la nivel european și mondial.

În plus, în luna aprilie, UVT organizează, sub egida Alianței Timișoara Universitară (ATU) și UEFISCDI, , evenimentul strategic dedicat românilor din întreaga lume, „Smart–Diaspora 2023” (https://www.diaspora-stiintifica.ro/), când așteptăm la Timișoara peste o mie de români emigrați în Europa sau pe alte continente, dar și mulți prieteni ai lor, din întreaga țară. Evenimentul este organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și egida Guvernului României, Ministerului Educației și Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, de Alianța Timișoara Universitară (ATU), UEFISCDI cu participarea Academiei Române. TM2023 este o oportunitate specială, nu doar pentru UVT, Timișoara și Timiș, ci și pentru România europeană”, a concluzionat prof. Pirtea, miercuri 3 ianuarie 2023.

