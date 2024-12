Marilen Pirtea vede rezultatele mai bune ale PNL la parlamentare influențate de schimbările din partid și numirea lui Bolojan la conducere

Liderul PNL Timișoara, Marilen Pirtea, are speranțe în rezultate mai bune pentru partid decât cele de la prezidențiale, iar votul pro liberal al oamenilor se datorează mai ales schimbărilor de optică din politica partidului, dar, mai ales, numirii lui Bolojan la conducerea acestuia.

”Trebuie să stăm până când vom vedea numărarea voturilor, acest exit-poll ne dă speranțe, este o muncă susținută, extrem de consistentă, în ultima perioadă, resetarea în cadrul PNL dată prin prezența domnului Bolojan ca președinte, ca urmare a votului românilor la prezidențiale prin care PNL a înțeles doleanțele românilor, a resetat jocul. Și, într-adevăr, România poate să intre pe un culoar al faptelor, al faptelor care au plecat de la Oradea, din județul Bihor, și vor continua în România. PNL a înțeles că politica din România are nevoie de un reset, are nevoie de o reorganizare, de mult mai multe realizări decât vorbe deșarte și promisiuni populiste și prin vocea președintelui Bolojan acest lucru se va întâmpla.

În ceea ce privește ”plantarea” lui Vasile Blaga în Timiș, Pirtea a vorbit mai mult decât cu mănuși despre decizia aceasta, deși este foarte probabil ca alegătorii locali să nu fi privit cu ochi buni această decizie.

”Eu cred că președintele interimar al PNL Timiș de-a lungul timpului a demonstrat că este un om al faptelor, un om de cuvânt, vertical. Într-un context în care noi, Timișul, am suferit permanent de un „sindrom al autonomiei” administrative, financiare, decizionale în raport cu Bucureștiul, cred că trebuie să înțelegem că politicile mari la nivel național se fac de la București. Și într-o colaborare, prietenie și un parteneriat cu ce înseamnă deciziile de la București, Timișul va putea prospera, nu într-o antiteză și o permanentă frondă față de București. Iar președintele interimar Vasile Blaga, viitorul senator Vasile Blaga, poate să fie o curea de transmisie a tot ce înseamnă doleanțele Timișoarei și Timișului către București și captarea resurselor dinspre București spre Timișoara. De-a lungul timpului, diverse personalități centrale au fost candidați pe liste la nivel local, dar totuși președintele Blaga să nu uităm că este absolvent al Universității Politehnica, a mai fost senator de Timișoara și relațiile cu Timișoara sunt mai vechi”, a mai subliniat Marilen Pirtea.

Interesant este că el nu exclude și apariția unui rezultat destul de slab în Timiș, ca Blaga chiar să piardă locul de senator.

Discuța prezentă permanent în mediul politic în ultimele ore, cea a formării unui nou guvern, nu este prea mult abordată de deputatul liberal. El a vorbit despre pro Europa, pro NATO, anti Rusia.

”Aici discutăm despre decizii naționale; noi am mai luat decizii naționale în zona spectrului politic care de multe ori nu au fost pe placul cetățenilor din Timiș (…), de aceea cred că o decizie la un anumit nivel poate să nu fie acceptată sau agreată la alt nivel local, județean și invers, dar cu siguranță niște aspecte sunt sigure: trebuie să fim pro europeni, pro alianțele transatlantice, libertatea câștigat aici în 89 nu poate să fie negociată și să ne întoarcem înapoi, suntem împotriva a ceea ce înseamnă dictatură, Rusia și cred că noi aici, în vestul țării, viziunea noastră să fie spre vest.”, a fost declarația lui Pirtea, după primele rezultate ale votului.

