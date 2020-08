Marius Craina e oficial candidatul Pro România la postul de primar al Timişoarei

Pro România are şi oficial un candidat cu greutate la postul de primar al Timişoarei. Marius Craina a intrat în cursa pentru postul suprem în administraţia locală, după ce a depus, luni, lista cu semnăturile necesare la biroul electoral de circumscripţie. De asemenea, partidul a depus şi lista pentru consiliul local, aceasta fiind condusă tot de Craina, urmat fiind de Roxana Iliescu şi de Adam Crăciunescu.

Conform celor declarate de doctorul care a condus ani de zile Spitalul Judeţean Timişoara, el şi echipa sa îşi doresc mai bine pentru timişoreni. Direcţia oraşului trebuie schimbată, nu este acum cea bună, spune Craina, iar pentru a implementa proiectul său el îi va avea alături pe cei care candidează la consiliul local, oameni extrem de bine pregătiţi profesional, spune acesta.

„Am plecat în această competiție mânați doar de o singură dorință, aceea de a câștiga funcția de primar și cât mai multe funcții de consilieri locali pentru a duce la îndeplinire tot ceea ce ne-am propus pentru orașul nostru. Avem un singur scop pe care cu toții vom încerca prin toate mijloacele, toate posibilitățile, toată experiența, toată energia noastră, să-l ducem la îndeplinire și anume creșterea calității locuitorilor municipiului Timișoara. Avem o echipă extrem de bine pregătită din punct de vedere profesional, de oameni entuziaști, de oameni care au intrat în această competiție cu gândul de a face bine. Sunt convins că prin programul pe care l-am propus pentru municipiul Timișoara și prin realizarea acestui program în următorii ani de zile vom duce Timișoara acolo unde odinioară se afla și anume între orașele fruntașe, de mândrie ale României, orașe recunoscute pe plan național și internațional. Timișoara astăzi are nevoie de o schimbare rapidă pentru că direcția pe care am urmat-o în ultimii ani de zile a fost una total greșită. Ne-am lovit de promisiuni, ne-am lovit doar de anumite dorințe mânate de grupuri de interese care sub nicio formă nu au făcut bine municipiului nostru. Trăiesc în Timișoara de peste 55 de ani și mi se rupe sufletul când văd astăzi alte orașe din România cum înfloresc sub ochii noștri și orașul nostru, orașul florilor, oraș renunoscut odinioară ca o perlă a vestului României și a întregului Banat și a întregii țări, unde oamenii veneau cu plăcere ca să povestească despre minunatele clipe petrecute împreună la Timișoara a ajuns astăzi să fie întrecut de alte orașe”, a declarat Craina, după depunearea candidaturii.

După cum spuneam lista de candidaţi pentru consiliul local din partea Pro România e deschisă chiar de Marius Craina. Aceasta include un număr de 34 de candidaţi. Locul 2 aparţine Roxanei Iliescu, fost vicepreședinte al Consiliului Judeţean Timiş, iar locul 3 lui Adam Crăciunescu, de asemenea, fost vicepreşedinte al CJT, respectiv o bună perioadă şef la Romsilva. Urmează Daniela Radu, medic primar chirurg şi cadrul universitar, respectiv Ciprian Chihaia, inginer.

