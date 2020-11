Marius Kiss a lăsat Italia pentru a deveni producător de legume în Checea Timiș

Marius Kiss are 39 de ani și, timp de opt ani, a lucrat în agricultura din Italia, dar în decembrie 2016, a decis să se întoarcă în România și a revenit acasă, în Checea, o localitate aflată la 35 de km de Timișoara, în județul Timiș, unde legumicultura este o preocupare de bază, pentru mulți cetățeni. ”Pământul m-a atras înapoi unde m-am născut”, spune Marius.

Particularitatea fermei: roșiile de câmp

Astfel, cu banii strânși în Italia a reușit să își dezvolte pe 4,5 ha, o frumoasă fermă de legume unde cultivă roșii, ardei, castraveți, cartofi și varză. De asemenea, deține și aproape un ha cu solarii unde face agricultură intensivă. Primul pas pe care l-a făcut imediat ce s-a întors din Italia a fost cumpărarea unui solar cu folie dublă de 300 de metri, pe care a dat 3.000 de euro, în 2017, iar încet-încet în fiecare an a reușit să se extindă. A început cu cultivarea roșiilor și ardeilor, iar în grădină a pus cartofi. Venind din Italia, era foarte bine informat și a reușit să implementeze unele proiecte și să atragă fonduri de la Uniunea Europeană. Astfel, și-a cumpărat toate utilajele necesare muncii câmpului: tractor, pluguri, freze, mașini de plantat și scos cartofi, motofreze, motocultoare și motopompe. Datorită dotării formidabile a fermei cu mașini agricole ultraperformante, nu mai are nevoie de alți angajați, decât sprijinul pe care îl are din partea familiei. Totuși, Marius mai caută zilieri numai la recoltat. Problema cea mai mare este lipsa seriozității, la toți cei pe care a încercat să îi angajeze. ”De fiecare dată ne lovim de lipsa seriozității, la cei pe care vrem să îi angajăm. De exemplu, seara, discut cu ei și stabilim echipa, dar a două zi mă trezesc că îmi vin 3 din 10 persoane. Atunci cum să mai lucrezi? Rămâi descoperit și nu mai poți să faci mare lucru. În plus, trebuie respectată și calitatea produselor. De unde să iei mână de lucru de încredere?”, se întreabă tânărul fermier. Particularitatea exploatației lui Marius Kiss este faptul că el cultivă roșiile în câmp. Tehnologia a învățat-o în Italia și pentru prima dată acolo a văzut cum se cultivă roșiile în câmp. În ceea ce privește tratamentele, pe toate le ia de la Bayer, de unde și primește asistență tehnică de specialitate. De obicei, face obligatoriu două tratamente pe lună și utilizează la o irigație 70 de litri de apă prin picurare pentru un sfert de ha de roșii. El utilizează un hibrid special pentru cultura în câmp. Este vorba de Big Rio. Acesta este cu creștere determinată, semi-târziu, recomandat atât consumului în stare proaspătă cât și industrializării. Fructele sunt mari, de aproximativ 200 g. Big Rio este o varietate de tomate foarte productivă cu tufa compactă. Fructele sunt ușor alungite și tari, depășind greutatea de 160 g având o durata bună de păstrare. De fapt, întreaga recoltă este îndreptată către procesare, nu către consumul direct. Astfel, Marius a reușit să își facă și o piață sigură: o rețea de magazine începând cu cele din Checea, până în Timișoara și Jimbolia. Inclusiv face livrări la domiciliu. Anul acesta, roșiile de bulion speră să le valorifice cu 1,50 lei kg, un preț care îl mulțumește pe fermier. ”Eu produc exclusiv pentru bulion. Există o cerere foarte mare în această direcție. Cetățenii caută roșii pentru a-și produce bulionul pentru iarnă”, spune tânărul fermieri Kiss. De pe un sfert de ha cât a cultivat în 2020, reușește să scoată aproximativ 15 tone, dacă nu sunt calamitate de ploile în exces.

Provocările din 2020

Bineînțeles că în 2020 marea provocare în legumicultură a fost seceta, dar norocul lui a fost că a avut un foraj pentru irigare, făcut cu finanțare de la Uniunea Europeană și, prin urmare, irigațiile au salvat o mare parte din cultură. Nu au fost probleme cu seceta, dar în partea unde au fost cartofii a fost jalnic, fiindcă nu a avut irigații. ”Cred că voi face mai puțin de jumătate, față de 2019. O altă provocare anul acesta a fost viermele sârmă, care în fiecare sezon face mari distrugeri și e foarte greu de luptat împotriva lui. O producție normală de cartofi ar fi de 30 de tone la ha, dar cu viermele sârmă și cu seceta a fost foarte greu în 2020. E destul de dificil să îl combați. E un dăunător formidabil. Anul acesta producția este foarte slabă la cartofi, iar cu 25 de bani cu cât se vinde kilogramul, nu știu dacă îmi voi scoate cheltuielile, asta în timp ce, în 2019, sub doi lei nu am vândut kg de cartofi. A fost un preț foarte bun. A fost producția maximă și ne-a ajutat și ploile”, a subliniat Kiss. Cartofii sunt valorificați tot prin magazinele din localitate și prin cele de la oraș din Timișoara. Pe viitor, obiectivul principal este extinderea. ”Vrem să avem depozite și o fabrică de procesare și astfel poți avea și o predictibilitate și siguranță. Atunci totul depinde de tine, nu de alții. Dacă voi reuși să mai cumpăr un ha – două de pământ nu ar fi rău, dar cele 4,5 ha îmi ajung să îmi întrețin familia. Am decis să investesc în țară banii câștigați în Italia și nu îmi pare rău deloc. Am reușit să trag lozul câștigător, chiar dacă uneori mai sunt și pierderi. E nevoie de investiții în continuare, fiindcă trebuie să fii în actualitate cu tot ceea ce este nou în domeniu, pentru a putea rezista. Visul mare este și înființarea unei cooperative pe legumicultură, fiindcă în localitate sunt mai mulți fermieri care vor acest lucru ”, spune Marius Kiss.

