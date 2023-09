”Marșul tăcerii”, la Timișoara: “Societatea trebuie să ne accepte ca și cetățeni egali!”

În contextul titlului de Capitală Europeană a Culturii deținut de Timișoara în 2023, Asociația Națională a Surzilor din România (ANSR) și International Organization for Democracy and Human Rights – IODHR Norway, președinte românul Demonstene Olariu, organizează, la Timișoara, în perioada 18-24 septembrie 2023, inițiativa bilaterală „Săptămâna Comunității și Culturii Surzilor”.

Cu acest prilej au avut loc mai multe manifestări sociale cultural-artistice, pentru ca publicul larg să conștientizeze că există și oameni surzi care sunt persoane ca toate persoanele, cu locuri de muncă și familii, numai că ei nu aud și de cele mai multe ori sunt discriminate de populația majoritară și de guvern.

Bogdan Anicescu, interpret mimico-gestual în cadrul Asociației Naționale a Surzilor din România (ANSR), a devlarat:

“Am reușit să transmitem acest mesaj de solidaritate a comunității surzilor din Timișoara și această latură mai sensibilă a persoanelor cu deficiență de auz, dincolo de statutul de persoană cu dizabilități și de această imagine a membrului aparținând unei minorități, așa cum este cunoscută prin lege.

În această săptămână ne-am bucurat de prezența multor persoane. E dovadă că proiectul nostru atinge și inimile persoanelor care nu au deficiențe de auzi, dar care nu cunosc prea multe lucruri despre persoanele fără auz.

Vrem să mai arătăm că, dacă persoanele surde sunt integrate în societate, dincolo de prezența fizică la locul de sau în mijloacele de transport, dacă acestea sunt integrate din punct de vedere cultural și dacă au acces implicit la interpretarea limbajului semnelor evenimentelor, viața lor este mai frumoasă și mai aproape de ceea ce ar trebui să fie cu adevărat într-o societate modernă și incluzivă”.

Mihai Grecu, președintele Asociației Naționale a Surzilor din România, prezent la conferința de la CJT, a spus:

“Ne bucurăm că astăzi la Timișoara putem desfășura această conferință și vreau să spun că, în urmă cu un an, când Timișoara a câștigat titlul de capitală europeană a culturii ne-am gândit că este momentul ca persoanele surde să iasă în față, iar întreaga societate să conștientizeze că există și persoane cu deficiențe de auz care doresc cu adevărat să fie integrate în societate.

În plus, trebuie să se știe că aceste persoane surde sunt cetățeni care ajută la dezvoltarea societății. După ce am depus proiectul, am fost foarte bucuros când am aflat că l-am câștigat.

Acum împreună cu partenerii noștri din Norvegia implementăm acest proiect în România care este primul de acest nivel. Societatea trebuie să ne recunoască și să ne accepte ca și cetățeni egali.

Tot sâmbătă 23 septembrie este o dată foarte importantă fiindcă la ONU a decretat ziua de azi ca zi națională a limbajului semnelor. Deci are o dublă importantă pentru noi. Avem foarte multe de spus dar lăsăm faptele să vorbească”.

Demostene Olariu președintele Organizația internaționale pentru democrație și drepturile omului din Norvegia, prezent la Timișoara, a atras atenția că guvernul român trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru a veni în sprijinul persoanelor

Proiectul propus de cei doi parteneri are obiectivul central de a prezenta persoanele cu deficiențe de auz care folosesc limba semnelor române ca limbă maternă dintr-o altă perspectivă, cea a unei minorități cultural-lingvistice cu valori, credințe și obiceiuri proprii.

În programul acestei săptămâni sunt incluse următoarele evenimente:

Concursul de Frumusețe „Miss și Mister Tăcerea 2023”, dedicat tinerilor cu deficiențe de auz din țară cu vârsta de până la 30 de ani. Acesta va avea loc la Casa Tineretului (Str. Arieș 19,) pe data de marți, 19 septembrie, începând cu orele 16;

Festivalul Național de Dansuri și Pantomimă, în persoane surde și hipoacuzice de toate vârstele vor concura pentru a transmite un mesaj societății largi privind bogăția culturală a acestei minorități; acest concurs va avea loc de asemenea la Casa Tineretului, pe 21 septembrie, începând cu orele 15;

Seminarul comun „Integrarea Culturală a Persoanelor Surde din Perspectiva Drepturilor Omului”, în care cele 2 organizații partenere vor susține diverse prezentări în fața invitaților de la instituții și autorități privind diferite aspecte din incluziunea persoanelor cu dizabilități în general și a surzilor în special (Hotel Timișoara, 22.09.2023, orele 09.00 – 17.00);

Premiera filmului de scurt-metraj „Dragoste Fără Cuvinte” – prima producție cinematografică românească cu persoane surde în prim-plan. În regia lui Octavian Iacob, actorii surzi Alexandra Radu și Eduard Iacovache joacă alături de Paul Diaconescu și Cristina Belciu într-o poveste despre nevoia și provocarea de a depăși cele mai neașteptate bariere în cucerirea unei iubiri adevărate; Premiera filmului are loc vineri, 22 septembrie, de la orele 19, la Cinema City Iulius Mall, iar pentru vizionare este necesară rezervarea la adresa secretariat@ansr.org.ro .

Conferință de presă cu ocazia Zilei Internaționale a Limbilor Semnelor, în data de sâmbătă, 23.09.2023, de la ora 10, în sala multifuncțională din cadrul Consiliului Județean Timiș.

Marșul Tăcerii, la care au participat peste 200 de persoane surde din mai multe județe ale țării, și care a avut loc sâmbătă 23 septembrie, între orele 12-14, cu plecare din Parcul Botanic.

Atelier de Limba Semnelor Române, dedicat tuturor celor care vor să descopere și să deprindă bazele comunicării în această limbă care a devenit recunoscută prin Legea nr. 27/2020 ca limba maternă a persoanelor cu deficiențe de auz din țara noastră.

Intrarea este gratuită la toate evenimentele deschise publicului larg (cele 2 concursuri, premierea filmului, marșul și atelierul de LSR).

Proiectul „Săptămâna Comunității și Culturii Surzilor” beneficiază de suma de 456.000 RON acordată prin Granturi SEE și Norvegiene și este implementat de Asociația Națională a Surzilor din România (A.N.S.R.) în parteneriat cu International Organization for Democracy and Human Rights – IODHR Norway, fiind depus în cadrul apelului „Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023”. În cadrul acestuia au mai fost realizate și materiale video în LSR, de informare pe diverse teme, ce pot fi regăsite pe pagina de Facebook a proiectului.

