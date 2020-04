Mărturia emoționantă a unui bolnav de coronavirus internat la Timișoara: „Durerile sunt mari, senzațiile sunt urâte”

Un arădean care a fost confirmat pozitiv cu virusul COVID-19, internat în aceste zile la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, a făcut o mărturie emoționantă colegilor de la specialarad.ro.

„Sunt tot mai mulți bolnavi, foarte mulți din Arad. Din păcate, faptul că nu se fac teste este foarte dăunător pentru că nici măcar nu putem estima câți bolnavi sunt încă care umblă liberi fără să știe că poartă virusul. Uite, eu sunt la Timișoara, dar aici este plin de arădeni. Sunt și mulți care sunt cadre medicale, dar și mulți oameni bolnavi, unii cu afecțiuni foarte grave. Aici, la spitalul din Timișoara, un etaj este ocupat doar de arădeni!.

Durerile sunt mari, iar senzațiile foarte urâte. La început spuneam și eu cum spun mulți din păcate, că acest coronavirus este doar o răceală. Am avut ocazia să simt pe mine și vă spun că te doboară. Eu sunt tânăr, dar am simțit cum mă dor toți mușchii, m-am simțit slăbit și apoi m-a luat tusea și durerea de gât. Asta, durerea de gât e infernală. Am mai avut și eu gripă, dar nu se compară. M-a durut gâtul câteva zile, iar în piept am simțit la fel, dureri foarte mari. Acum, după câteva zile de tratament, sunt mai bine.

La cei mai grav le dă două pastile pe zi, eu iau doar una, pentru că sunt bine acum. Ne vin pastilele într-un plic pe care scrie numele nostru, al tuturor bolnavilor. Eu am plicul meu, colegul de salon pe al lui și tot așa”, spune arădeanul.

Bărbatul a avut numai cuvinte de laudă la adresa cadrelor medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara: „Sunt foarte implicați cu toții, medici, asistente, infirmiere, toți. Aici stăm cu ușa deschisă, dar cadrele medicale ne-au rugat să nu ne plimbăm. Nu este joacă cu boala asta. Am întâlnit aici oameni mai bătrâni, din Arad, pe care îi și cunoșteam pe câțiva. Săracii… Pentru cei cu boli cronice acest virus este fatal. Cei cu obezitate mor unul după altul, diabeticii au și ei mari probleme, mulți dintre ei au murit, la fel și cei cu probleme de tensiune, hipertensivii”, a mai spus pacientul internat la Timișoara.

Sursa: specialarad.ro

