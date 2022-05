Mărturii șocante din comunitatea Copiii Soarelui, condusă de guru Adi de la Brad “El reuşea cu 7 femei să se descurce!”

Val de anchete în comunitatea Copiii Soarelui, după ce guru Adi de la Brad a fost arestat. Autorităţile încearcă să afle ce au făcut asistenţii sociali în ultimii ani pentru cei 23 de copii din comunitate care nu mergeau la şcoală. Între timp, apar şi noi mărturii şocante despre ce se întâmpla în centrul condus de fostul miner.

Dezvăluiri fără perdea ale membrilor din comunitatea Copiii Soarelui. Oamenii vorbesc despre ce se petrecea în spatele uşilor închise. Mihai a ajuns aici la 18 ani, imediat după ce a terminat liceul. A cunoscut-o pe cea care avea să-i devină parteneră şi împreună au făcut un copil. La naştere a aflat că soţia îi decisese deja viitorul bebeluşului.

Membru Copiii Soarelui: Înainte de a merge la spital pentru a naşte partenera mea, mama copilului mi-a spus foarte ferm: Mişu, trecem copilul pe numele lui Adi. Mi-a fost greu, dar n-am avut ce să fac.

Adi a zis că e mai bine, să aibă mai mulţi fraţi. Eram împreună, dar am acceptat situaţia. nu voiam motiv de ceartă.

Membru Copiii Soarelui: Îl admir pentru respectul faţă de femei. Avea un respect maxim! El reuşea cu 7 femei să se descurce! Să fie toate bine! Nu ne certa fără motiv. Cearta era doar pentru a ne mobiliza.

Azi, la centru, mai erau doar şase oameni. Supuşi încă legilor nescrise ale învăţătorului lor.

Membru Copiii Soarelui: Eu am ales ca să nu mai duc o viaţă sexuală, am ales meditaţia. Am venit aici la 38 de ani şi am ales să duc o altfel de viaţă. Nu am avut relaţii sexuale cu Adi, iar pentru asta îl iubesc şi îl respect pentru tot ce m-a învăţat în viaţa mea.

Membru Copiii Soarelui: Chiar avem grijă de ei (de copii), mergem foarte mult pe medicină preventivă. Produse naturiste, la armonie, aer, în linişte, tot ce credem noi că face viaţa liniştită şi armonioasă.

După arestarea autoproclamatului lider spiritual Adi de la Brad, tot mai multe voci îşi fac curaj să vorbească despre ce se întâmpla în comunitatea Copiii Soarelui.

Fără cursantă: A fost mereu un om controversat, provocator ca atitudine cu oamenii care veneau acolo. Fetele erau rase în cap, asta mi s-a părut un pic ciudat. Vorbind cu ele un pic în ultima zi păreau că aleg ele să fie acolo. Erau mai multe femei care erau în comnitate acolo şi care aveau copii cu el.

Ardelean Farcaş ar fi amestecat la cursurile sale diferite concepte cu teorii ale conspiraţiei.

Fost cursant: Spre exemplu că în centrul pământului există aceşti agatârşi care sunt legaţi de daci care sunt nişte persoane mult mai speciale faţă de restul oamenilor şi noi, ca români, suntem mai speciali decât restul oamenilor. Genul acesta de lucruri.

Toată lumea ştia de centru, însă oamenii susţin că nu ştiau ce se întâmplă cu adevărat acolo. Nici măcar familia lui Ardelean Farcaş.

El nu obligă pe nimeni, oricum, să stea acolo. Doar nu e puşcărie că dacă era puşcărie erau legaţi. De atâţia ani, din ’90 şi un pic.

Localnicii cred că autorităţile au ingorat din diferite motive ce se întmpla în comunitate.

Protecţia Copilului încă lucrează la acte pentru a cere preluarea copiilor de stat, pentru că cei mici nu merg la nicio şcoală din românia. Prefectura a trimis o echipă de control la primăria din Ribiţa pentru a vedea dacă asistenţii sociali şi-au făcut treaba în ultimiii ani.

