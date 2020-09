„Masca nu ne acoperă ochii. Am puterea să îi privesc în ochi pe cetățeni, atunci când le prezint ce am făcut și ce mai avem de făcut pentru ei” – Interviu cu președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, candidat pentru încă un mandat

Care a fost cea mai interesantă întâlnire din campanie?

Eu sunt mereu în contact cu oamenii. Nu sunt inabordabil. Din contră, îmi place să știu ce îi apasă, să vorbesc cu ei, să aflu de ce au nevoie, dacă sunt mulțumiți sau nu de munca noastră. Sunt de părere că toate interacțiunile cu cetățenii sunt interesante, pentru că fiecare zonă, fiecare localitate are specificul ei. Acesta este, de altfel, și rolul cel mai important al unui politician, al unui om de administrație: să ia pulsul comunității și să-și adapteze acțiunile în funcție de dorințele oamenilor.

Ce credeți că îi va ține fideli pe alegătorii de acum patru ani?

Seriozitatea echipei și proiectele pe care le-am demarat de la începutul mandatului, faptul că tot timpul am fost între oameni și am încercat, cu toate puterile, să dezvolt comunitățile locale, începând cu infrastructura rutieră și până la sistemul de sănătate. Sunt argumente pentru ca oamenii să mă voteze, pe mine, Călin Dobra, indiferent de preferințele lor politice. Am alături de mine o echipă puternică pentru județul Timiș și sunt convins că implicarea noastră va aduce un plus, pe 27 septembrie, din partea alegătorilor, o recompensă față de fidelitatea pe care și noi am arătat-o față de județul Timiș.

Cum a părut aceasta campanie, comparativ cu altele?

O campanie atipică, pentru că trăim vremuri delicate. Suntem într-o campanie electorală în care purtăm mască, nu ne mai recunoaștem, trăim vremuri în care trebuie să stăm distanțați, trăim vremuri în care contactul direct cu oamenii este mai dificil. Masca însă nu ne acoperă ochii. Am puterea să îi privesc în ochi pe cetățeni, atunci când le prezint ce am făcut și ce mai avem de făcut pentru ei. Chiar și în această perioadă dificilă, sunt convins că oamenii au capacitatea să înțeleagă și să meargă – și asta îmi doresc cel mai mult – în cunoștință de cauză în cabina de vot, pe 27 septembrie.

Care este cel mai puternic argument pe care îl promovați în această campanie?

Continuitatea și seriozitatea! Ultimii trei ani și jumătate au fost plini de provocări. Sunt ani în care am demarat planuri importante pentru dezvoltarea județului Timiș, pe mai multe domenii: sănătate, infrastructură rutieră, asistență socială și protecția copilului, învățământul special, mediu, cultură și tineri, turism. Am încercat să îi sprijinim și pe cei afectați de pandemie, a căror activitate a fost întreruptă, iar în lipsa resurselor, viața lor a devenit o luptă pentru supraviețuire. Chiar așa, vorbim de o perioadă în care aud tot mai des cuvântul „supraviețuire”.

Am lansat la nivelul județului Timiș un program de sprijin – OcroTim – un program în care am atras alături de mine specialiști în diferite domenii, fără coloratura politică, oameni care au vrut să pună umărul în pregătirea și lansarea a unor proiecte pentru sprijinirea artiștilor independenți, a micilor producători, a sistemului sanitar, copleșit de numărul pacienților. Am încercat și vom continua să contracarăm, pe cât posibil, efectele pandemiei în aceste domenii.

Care este primul lucru pe care îl veți face dacă veți câștiga alegerile?

După ce voi câștiga alegerile din 27 septembrie, primul lucru pe care îl voi spune oamenilor va fi „Mulțumesc!”. Le voi mulțumi pentru vot, pentru încrederea acordată. O să le mulțumesc și celor care nu m-au votat. Asta mă motivează și mă ambiționează să fac lucrurile și mai bine, mai temeinic, mai atent. Toate experiențele pe care le acumulez mă determină să lupt pentru dezvoltarea județului Timiș.

Care credeți că a fost cea mai grea parte a campaniei? V-a dezamăgit cineva sau ceva?

Nu este momentul să discutăm de dezamăgiri. Este o perioadă grea, de campanie, în care, poate din neștiință, oamenii mai fac greșeli. Eu însă, eu consider că este extrem de important să rămânem o echipă, să rămânem uniți să apărăm și să dezvoltăm județul Timiș. Repet, important e să ne respectăm și adversarii politici, să nu ne „blocăm” în simpatia sau antipatia pentru o culoare politică. E important ca toți să punem osul la treabă, pentru că oamenii au nevoie de noi.

Ce mesaj aveţi pentru simpatizanţii dumneavoastră?

Stimați alegători, am încredere că, în 27 septembrie, veți merge în cunoştinţă de cauză la vot. Am luptat pentru județul Timiș și voi lupta în continuare. Sunt ferm convins că Timișul merge cu Dobra!

