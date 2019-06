Mascații au descins la un depozit Lidl în căutarea lui Ionel Marcel Lepa, ucigașul de la Izvin

Mai multe echipaje ale trupelor speciale apartinand Politiei Romane au descins luni la Centul Logistic Lidl aflat pe strada Timisoarei din Lugoj.

Politistii au blocat intrarea in depozitul Lidl si au controlat halele in care sunt depozitate marfuri. Se pare ca un apel la numarul de urgenta 112 a anuntat prezenta in depozit a unui barbat care are semnalmentele lui Ionel Marcel Lepa. Cum fiecare informatie care poate duce la prinderea suspectului trebuie verificata, timp de zeci de minute niciun autotren nu a mai putut intra si iesi din depozit. Dupa verificarea atenta a camerelor de supraveghere si a incintei, politistii s-au retras. Cautarile lugojeanului care a ucis un politist continua in zona Recas-Remetea Mare. Pana la redactarea acestei stiri au fost gasite urme in cimitirul din Izvin, dar si intr-o casa din Remetea Mare unde se pare ca a innoptat criminalul. Pe urmele lugojeanului sunt sute de politisti, scrie lugojinfo.ro.

