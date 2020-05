Mascații l-au săltat din pat pe bărbatul care a încercat să spargă o bancă din Lugoj acum două luni

Politistii au anuntat ca individul care a incercat sa sparga o banca aflata in imediata apropiere a sediului Politiei Lugoj se afla in custodia lor.

Exact in urma cu doua luni polistitii si procurorii lugojeni au demarat o ancheta dupa ce indivizi necunoscuti au incercat sa intre in sediul Alpha Bank din piata IC Dragan.

Atacul a avut loc in miez de noapte, iar anchetatorii au fost uimiti de faptul ca cineva a avut curajul sa incerce sa patrunda in sediul bancii care se afla la cativa metri de sediul politiei. Infractorul nu a reusit sa ajunga in banca renuntand la “atac” dupa ce si-a dat seama ca nu poate strapunge un zid.

Sursele Lugoj Info.ro sustin ca cel care a incercat sa patrunda in sediul bancii a fost identificat la scurt timp dupa comiterea faptei, insa oamenii legii l-au monitorizat aproape doua luni pentru a afla daca a mai avut complici si daca a mai comis alte infractiuni, tinand cont ca in ultimele luni pe raza judetului au mai avut loc astfel de fapte penale. Odata ce oamenii legii au avut toate informatiile stranse, s-a decis capturarea infractorului si au facut o perchezitie la domiciliul lui de pe strada Timisorii in baza unui mandat eliberat de judecatori.

Mai multi politisti insotiti de trupele speciale ale politiei au descins la locuinta barbatului si l-au luat pe sus. Individul a fost retinut iar vineri anchetatorii urmeaza sa stabileasca daca va fi cercetat in arest.

Comentarii

comentarii