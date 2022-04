Mașină răsturnată pe Calea Buziașului, bulevard aflat în șantier

Doua masini au fost implicate intr-un accident pe Stan Vidrighin (fosta Calea Buziasului), in apropierea intersectiei cu strada Doctor Aurel Paunescu Podeanu. Unul dintre autovehicule s-a rasturnat în urma impactului in mijlocul strazii aflate in reabilitare, in locul din care au fost indepartate liniile de tramvai.

Accidentul a fost produs din vina unui barbat in varsta de 30 de ani, care a condus un autoturism dinspre strada Stefan cel Mare inspre Calea Buziasului, iar la schimbarea directiei de mers nu s-a asigurat si a lovit un autoturism condus de un barbat in varsta de 22 de ani, care se deplasa in aceeasi directie.

Trei oameni se aflau in cele doua autoturisme, unul dintre cei aflati in masina rasturnata fiind preluat de ambulanta si dus la spital pentru ingrijiri medicale.

