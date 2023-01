Mașina unei firme de pază, distrusă în urma unui accident pe A1, Lugoj – Margina. Două persoane au fost rănite

Doua persoane au fost ranite, duminica seara, intr-un incident ce a avut loc pe autostrada Lugoj-Deva. Pompierii au anuntat ca au intervenit la un accident petrecut pe sensul de mers Margina-Timisoara.

“Am deplasat de urgenta la fata locului 8 pompieri din cadrul Statiei Faget, cu o autospeciala de stingere, un echipaj SMURD si o ambulanta SAJ in sprijin. In accident au fost implicate 2 autoturisme, in care se aflau 5 persoane. In urma evenimentului au rezultat 2 victime, constiente, dintre care, o victima de sex feminin in varsta de aproximativ 35 ani, a fost transportata de catre echipajul SMURD spre Spitalul orasenesc Faget, iar a doua victima, o femeie in varsta de aproximativ 45 ani, a fost transportata de ambulanta SAJ catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara.”, a anuntat ISU Timis.

Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si urmeaza sa stabileasca in ce conditii s-a petrecut accidentul, scrie lugojinfo.ro.

“Un barbat, în varsta de 20 de ani, a condus un autoturism pe autostrada A1 Deva-Nadlac, pe banda 1, sens de mers Margina-Timisoara, iar la kilometrul 437, în dreptul localitatii Traian Vuia, din judetul Timis, a intrat în coliziune fata-spate cu autoturismul care circula în fata sa, condus de un barbat, în varsta de 64 de ani. În urma impactului a rezultat ranirea a doua femei, în varsta de 36 si 46 de ani, pasagere în autoturismul condus de barbatul, în varsta de 64 de ani. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.”, au anuntat politistii.

