Mașinile Poliței Locale Timișoara nu pot fi parcate pe stradă, pentru că pot fi furate. O spune chiar șeful PLT

Şedinţa de plen a CLT de marţi 23 aprilie era să fie una atipic de liniştită, dacă nu ar fi existat punctul de pe ordinea de zi cu privire la bază sportivă de la Electrica, teren transformat de Poliţia Locală în parcare cu … gazon sintetic. Primarul a susţinut că avea ştiinţă că acolo sunt două terenuri, iar cel dat în folosinţă PNL este liber, nefolosit de copii pentru antrenamente.

Câţiva părinţi ai copiilor, împreună cu micuţii care făceau acolo antrenamente au venit în plen, un consilier local a atras atenţia că sunt sute de copii cărora li se ia baza sportivă, primarul a replicat că a fost pe teren – a arătat şi o poză cu prezenţa sa la faţa locului (!)- de mai multe ori şi că nici pe departe nu se poate spune că ar fi sute de copii. Ca să nu mai vorbim despre “ce activitate fac acolo acei copii!”. Totuşi, acolo se antrenează circa 100 de copii de diferite vârste.

“Eu am fost informat că este o amenajare făcută fără autorizaţie. Într-adevăr, sunt două terenuri acolo, în stare diferită. Pe celălalt l-am şi văzut folosit de multe ori. Eu nu am fost de multe ori acolo, dar de câte ori am fost, nu am prea văzut activitate”, a explicat primarul.

Cât priveşte terenul în cauză, primarul a spus că nu are statutul legal de bază sportivă, aşa a fost informat, iar în oraş sunt multe alte spaţii unde să se poată amenaja terenuri de sport.

“Terenul nu are statut legal de bază sportivă, aşa cum am fost informat. Avem unde să mai amenajăm (baze sportive, n.r.), în oraş este o mare lipsă de baze sportive. Unul dintre proiectele noastre a fost să amenajăm 20 de terenuri în diferite locuri din oraş, dar am făcut doar câteva”, a spus Nicolae Robu.

A vorbit apoi directorul Poliţiei Locale Timişoara, Dorel Cojan, care a explicat că instituţia pe care o conduce are nevoie de un teren, din mai multe motive, între care şi acelea că maşinile nu pot fi lăsate pe stradă, pentru că pot fi furate, dar şi pentru că nu există spaţiu unde să se fac instructajul celor care ies în teren, că vin mulţi cetăţeni la PLT şi nu au loc pe unde să treacă, dar şi că acolo sunt aduşi oameni ai străzii pentru triere şi e nevoie de spaţiu.

El a susţinut că terenul pe care PLT l-a primit era nefolosit, că acolo era un bazin construit ilegal. Apoi, pentru că Timişoara se dezvoltă, este nevoie de crearea unui centru de monitorizare video, cea ce înseamnă că mai trebuie cumpărate şi alte camere video de supraveghere, iar maşinile Poliţiei Locale sunt dotate cu sisteme de transmisie prin STS, prin reţea guvernamentală, dar stau prin străzile lăturalnice, existând riscul de a fi furate staţiile, ceea ce fi o problemă la nivel guvernamental.

Părinţii şi bunicii copiilor, dar şi micuţii care se antrenează pe terenul Electrica au plecat nemulţumiţi de răspunsul primarului, care le-a spus că mai este un teren în zonă, care va fi reparat, iar aceasta “nu este principala problemă a acestui oraş. (…). Problema are aspectul legal, atât. Dacă a fost construită acea bază în condiţii legale, evident că hotărârea trebuie anulată şi rămâne bază sportivă. Dacă a fost ilegală, nu e nimeni mai presus de lege”, a intervenit Robu.

Luna trecută, consilierii locali au votat hotărârea prin care un teren de aproape 1.300 mp a fost transferat de la Baza Electrică la PLT.

Scandalul s-a iscat zilele trecute, când pe covorul sintetic al bazei sportive Electrica au fost fotografiate maşini ale Poliţiei Locale, parcate acolo. Atunci, primarul Nicolae Robu a declarat că “este o prostie ce a făcut Poliţia Locală”, întrucât prin HCL, acel teren a primit altă destinaţie, iar PLT ar fi trebuit cel puţin să dea jos acel covor sintetic.

