Masteranzii UPT Tehnologii Multimedia construiesc site-uri web pentru ONG-uri

Studen╚Ťii masteranzi de la specializarea Tehnologii Multimedia – Universitatea Politehnica Timi╚Öoara au dezvoltat ├«n ultimii ani zeci de site-uri pentru comunitate.

Printre beneficiari se num─âr─â Funda╚Ťia Principesa Margareta a Rom├óniei, Funda╚Ťia Comunitar─â Timi╚Öoara, Funda╚Ťia Triade, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Timi╚Öoara ╚Öi mul╚Ťi al╚Ťii.

Se spune c─â un gram de practic─â valoreaz─â c├ót tone de teorie. Cadrele didactice de la Facultatea de Electronic─â, Telecomunica╚Ťii ╚Öi Tehnologii Informa╚Ťionale – UPT au g─âsit solu╚Ťia pentru a valorifica activit─â╚Ťile practice ale studen╚Ťilor masteranzi, contribuind la dezvoltarea proiectelor comunitare.

Anual, studen╚Ťii Masterului Tehnologii Multimedia din cadrul UPT realizeaz─â ca proiect la disciplina Tehnologii Avansate Multimedia, un site web complex, cu elemente multimedia ╚Öi suport de baze de date, accesibil pe telefoane mobile, cu elemente de criptare ╚Öi securitate. Studen╚Ťii sunt implica╚Ťi ├«n echipe complexe de dezvoltare ale acestor site web, pe baza experien╚Ťei ╚Öi din studiile de licen╚Ť─â ei sunt absolven╚Ťi din domenii diferite, de la studii de calculatoare, tehnologii informa╚Ťionale, marketing, comunicare, design vizual ╚Öi chiar geografie sau psihologie, doar cu un interes puternic ├«n tehnologii web ╚Öi mobile.

Printre primele organiza╚Ťii care au beneficiat de munca studen╚Ťilor se num─âr─â Funda╚Ťia Principesa Margareta a Rom├óniei, Funda╚Ťia Pentru Voi, Funda╚Ťia Comunitar─â Timi╚Öoara ╚Öi Funda╚Ťia Triade.

Astfel, ├«n perioada 2017-2021, studen╚Ťii de la masterul Tehnologii Multimedia au dezvoltat site-uri web pentru Funda╚Ťia Comunitar─â Timi╚Öoara (https://www.fundatiacomunitaratimisoara.ro/), Centrul Comunitar Genera╚Ťii (http://centrulgeneratii.ro/) al Funda╚Ťiei Principesa Margareta a Rom├óniei, Centrul Regional de Transfuzie Sanguin─â Timi╚Öoara (https://www.ctstimisoara.ro/), Funda╚Ťia Pentru Voi (https://pentruvoi.ro/), Funda╚Ťia Timi╚Öoara ÔÇś89 (https://timisoara89.ro/), ╚ścoala Gimnazial─â ÔÇ×Aurel SolacoluÔÇŁ Ogrezeni (https://www.scoalaogrezeni.ro/), Asocia╚Ťia Educa╚Ťia la sat (https://educatialasat.ro/), Asocia╚Ťia Pentru Protec╚Ťia Albinelor ╚Öi Polenizatorilor S─âlbatici (https://appaps.org/), Muzeul Digital Interactiv al ╚śtiin╚Ťei ╚Öi Tehnologiei din UPT (https://muzeu.upt.ro/) ╚Öi Societatea Antreprenorial─â Studen╚Ťeasc─â din UPT (https://inohub.upt.ro/).

Ce spun studen╚Ťii

Tinerii fost stimula╚Ťi de valoarea puternic aplicativ─â a proiectului, provocarea de a comunica direct cu beneficiarul, dar ╚Öi de munca ├«n echip─â al─âturi de colegi.

ÔÇ×Tema practic─â de a concepe un site mi s-a p─ârut foarte util─â, deoarece ├«nve╚Ťi mult mai multe f─âc├ónd totul practic (ÔÇťlearning by doingÔÇŁ), dec├ót s─â ╚Ťi se explice totul teoretic la curs ╚Öi s─â ╚Öi se dea c├óteva exemple generale. [ÔÇŽ] Dintr-o grup─â de 5 studen╚Ťi, am r─âmas 3, dar comunicarea dintre noi a fost foarte bun─â ╚Öi am reu╚Öit s─â finalizam proiectul cu succes. Sincer a fost educativ ╚Öi distractiv.ÔÇŁ – Daniel Cost─âchel, site-ul Centrului Comunitar Genera╚Ťii al Funda╚Ťiei Principesa Margareta a Rom├óniei.

ÔÇ×Am ├«mbinat ├«nv─â╚Ťatul cu utilul. ├Än timp ce visam avioane ╚Öi am format lucruri care nou─â ne p─âreau fire╚Öti, am avut un client adev─ârat care s─â ne aduc─â ├«napoi pe p─âm├ónt. Am ├«nv─â╚Ťat multe lucruri de la profesorii no╚Ötri dar, folosindu-m─â de vorba <<trebuie s─â dai cu capul ca sa vezi ca doare>>, aceast─â experien╚Ť─â unic─â ne-a ajutat s─â realiz─âm exact care sunt cerin╚Ťele unui client ╚Öi cum s─â le satisfacem. Ne-a ajutat s─â tragem cu ochiul ├«n realitate ╚Öi s─â vedem exact cum func╚Ťioneaz─â procesele de crea╚Ťie ╚Öi dezvoltare ├«n acest domeniu.ÔÇŁ – C─âlu╚Öer Dorin ├«n cadrul proiectului Educa╚Ťia la Sat

ÔÇ×Fiind una dintre pu╚Ťinele ╚Öanse primite ├«n facultate s─â lucr─âm la un proiect cu final folositor, pot spune c─â a fost o ini╚Ťiativ─â de succes, oferindu-ne ocazia sa ├«n╚Ťelegem mai u╚Öor cum func╚Ťioneaz─â un sistem de management al con╚Ťinutului, dezvolt├óndu-ne ╚Öi spiritul de echip─â astfel.ÔÇŁ – Florin Top├«rceanu, site-ul proiectului de cercetare Open Virtual Mobility.

Ce spun beneficiarii

Organiza╚Ťiile care au beneficiat de site-urile web dezvoltate de c─âtre studen╚Ťi au apreciat de asemenea acest mod de lucru:

ÔÇ×Apreciem aceast─â ini╚Ťiativ─â ╚Öi v─â ├«ndemn─âm s─â continua╚Ťi astfel de proiecte pentru a garanta o experien╚Ť─â real─â ╚Öi aplicat─â studen╚Ťilor. Studen╚Ťii sunt foarte st─âp├óni pe cuno╚Ötin╚Ťele lor ╚Öi au o atitudine foarte pozitiv─â ╚Öi constructiv─â.ÔÇŁ – Florentina Popescu, specialist Fundraising ╚Öi Comunicare, Funda╚Ťia Principesa Margareta a Rom├óniei.

ÔÇ×Oportunitatea de a avea un site user friendly pentru o institu╚Ťie people friendly a fost o bucurie pentru ├«ntreaga echip─â FCTM ╚Öi suntem recunosc─âtoare pentru ajutorul si dedicarea studen╚Ťilor, care ne-au f─âcut visul unui site nou posibil. Lucrul cu echipa a mers smooth, prompt, fiind un proces de ├«nv─â╚Ťare pentru ambele p─âr╚Ťi implicate. Mul╚Ťumim, sunte╚Ťi minuna╚Ťi!ÔÇŁ – Oana Petrescu, coordonator programe la Funda╚Ťia Comunitar─â Timi╚Öoara.

ÔÇ×Site-ul are un aspect profesional, are un design simplu ╚Öi este u╚Öor de accesat. Ceea ce treze╚Öte curiozitatea vizitatorului ╚Öi ├«i capteaz─â interesul este ├«nf─â╚Ťi╚Öarea atractiv─â a site-ului, prin paleta de culori care creeaz─â armonie ╚Öi inspir─â emo╚Ťii. Site-ul este foarte atr─âg─âtor pentru vizitatori ╚Öi, mai presus de toate, u╚Öor de folosit. Ne exprim─âm ├«ntreaga apreciere ┼či recuno╚Ötin╚Ť─â pentru echipa de proiect ╚Öi le ur─âm mult succes ├«n activitatea viitoare.ÔÇŁ – Cristina Ni╚Ť─â, director, ╚ścoala general─â ÔÇťAurel SolacoluÔÇŁ Ogrezeni.

Pe l├óng─â paginile web dezvoltate pentru comunitate, studen╚Ťii de la Tehnologii Multimedia au contribuit ╚Öi la dezvoltarea componentei digitale pentru proiectul Spotlight Heritage Timi╚Öoara – aplica╚Ťiile mobile pentru Android ╚Öi IOS ╚Öi site-ul spotlight-timisoara.eu, https://spotlight-timisoara.eu/ au creat resurse educa╚Ťionale deschise pentru cursurile de pe platforma MOOC – Unicampus.ro ╚Öi au sprijinit strategia de transformare digital─â a educa╚Ťiei ├«n Universitatea Politehnica Timi╚Öoara ├«n perioada pandemiei ╚Öi nu numai, sub supravegherea cadrelor didactice de la Centrul Multimedia ╚Öi Centrul de e-Learning UPT.

Programul de masterat Tehnologii Multimedia este una din cele mai populare specializ─âri din cadrul Facult─â╚Ťii de Electronic─â, Telecomunica╚Ťii ╚Öi Tehnologii Informa╚Ťionale – UPT, fiind organizat de Universitatea Politehnica Timi╚Öoara ├«ncep├ónd cu anul universitar 2009-2010.

Fiind un master complementar, programul preg─âte╚Öte speciali╚Öti ├«n utilizarea noilor tehnologii, unde se pot ├«nscrie absolven╚Ťi ai diferitelor specializ─âri universitare de licen╚Ť─â, din diverse domenii, multe non-tehnice, care au un interes ├«n utilizarea tehnologiilor multimedia ├«ntr-o varietate de domenii de activitate, printre care: Dezvoltare Web, Dezvoltare pentru Dispozitive Mobile, Produc╚Ťie Audio-Video, Design Grafic, Realitate Augmentat─â ╚Öi Virtual─â, Internet of Things, Open Data, Smart City, Cultura digital─â, Antreprenoriat creativ, Tehnologii Blockchain sau Inteligen╚Ťa Artificial─â. Informa╚Ťii despre Master Tehnologii Multimedia: https://www.cm.upt.ro/tmm/

