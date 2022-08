Măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor COVID 19 la Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara

Creșterea accentuată a numărului de cazuri de infecție cu Sars-CoV 2 face necesară instituirea unor măsuri de protecție suplimentare pentru prevenirea îmbolnăvirii pacienților internați în spitalul universitar OncoHelp sau a celor care vin pentru tratament în Ambulatoriul unității sanitare.

Începând din această săptămână este restricționat accesul aparținătorilor pacienților internați în spital. De asemenea, au fost revizuite circuitele interne de funcționare, iar toți angajații, de la medici la infirmiere și personal TESA, respectă măsurile interne de protecție, instituite la începutul pandemiei. Totodată, am pus în funcțiune mai multe lămpi UV, purificatoare de aer și soluții dezinfectante în zonele de acces. Fiecărui pacient i se măsoară temperatura la intrarea în unitatea sanitară și este monitorizat în permanență pentru a fi izolat în cazul în care prezintă vreunul dintre simptomele COVID 19. De asemenea, a fost crescută frecvența dezinfecției suprafețelor și zonelor de contact, uși, mese de lucru, etc.

“Pacienții oncologici sunt foarte vulnerabili și au nevoie de o protecție specială, bolile oncologice reprezentând un factor de risc în COVID 19. Noi, la OncoHelp, am fost întotdeauna exigenți în ceea ce privește siguranța pacientului, nu doar în privința actului medical pe care îl desfășurăm în centrul oncologic. Datorită măsurilor de protecție din ultimii 2 ani, am reușit să trecem cu bine peste pandemie. Am făcut tot posibilul să continuăm să administrăm tratamentul pacienților în spitalizarea de zi și cea continuă. Centrul nostru a fost deschis în permanență, chiar dacă au fost restricții. Circuitele pe care le-am stabilit încă de la începutul pandemiei ne-au ajutat să respectăm normele de protecție, dar trebuie spus că acest lucru a fost posibil și datorită faptului că atunci când am ridicat spitalul, acesta a fost proiectat respectând normele existente în materie sanitară”, spune dr. Valeriu Boruga – manager Asociația OncoHelp.

În funcție de evoluția situației pandemice, avem în vedere și instituirea și a altor măsuri de protecție.

