Mătușa Julia și condeierul – un spectacol provocator, interzis minorilor, la Teatrul Național Timișoara

Teatrul Național Timișoara a programat, în data de 30 ianuarie, de la ora 19.00, un spectacol provocator, interzis minorilor, după romanul lui Mario Vargas Llosa, Mătușa Julia și condeierul, traducerea Coman Lupu.

Scenariu și regia artistică Sabin Popescu.

Distribuția: Bogdan Spiridon, Matei Chioariu, Luminița Tulgara, Cătălin Ursu, Daniela Bostan, Cristian Szekeres. Scenografia: Geta Medinski. Sound&video design: Sebastian Hamburger. Light design: Florin Putere. Locația: Studio „Uțu Strugari”.

La Radio Panamericana, un tânăr redactor de știri temperează gustul pentru catastrofe al colaboratorului său și se îndrăgostește de o mătușă prin alianță, Julia. El are18 ani, e student la drept și scrie scenarii care ajung la coș. Ea are 32 de ani, e boliviană și proaspăt divorțată. Pe măsură ce avalanșa radionovelelor scapă de sub controlul fanaticului condeier, viața tânărului Mario și cea a mătușii sale Julia scapă de sub controlul familiei.

Comentarii

comentarii