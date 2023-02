Meci acasă pentru SCM Politehnica Timișoara, în Cupa României

Turul I din Cupa României de handbal programează un meci pe teren propriu pentru echipa noastră. Alb-violeții vor fi gazde pentru CSM Bacău, miercuri, 15 februarie, la ora 17.00, la sala Constantin Jude.

Primul tur al Cupei României se dispută în manșă unică. Ambele echipe vin după victorii în campionat: Timișoara – Suceava 37-31, Bacău – Oradea 36-29.

„Dacă privim prin prisma rezultatului direct din turul campionatului, Bacăul este un adversar accesibil, dar cred că va fi un meci mai greu decât cel cu Suceava. Bacăul are jucători mai experimentați, în vreme ce Suceava avea o echipă tânără ce juca un handbal în viteză, pe care noi am reușit să-l contracarăm. Acum, va fi total alt meci, pentru că Bacăul joacă altceva din punct de vedere tactic. Spuneam că adversarul din Cupă are handbaliști cu experiență, așa încât ne trebuie altă abordare. Jucând acasă, ne dorim să câștigăm mai mult decât orice. Atenția ni se îndreaptă către meciul de Cupă, deși trebuie să recunoaștem că obiectivele noastre sunt legate mai mult de parcursul din campionat”

Mihai Rohozneanu, antrenor principal

La 25 noiembrie 2022, echipa noastră și CSM Bacău remizau în Liga Națională, la sala Constantin Jude, după un meci cu multe goluri și cu diferențe de scor foarte mici, 35-35 (17-18).

Aruncarea simbolică de start a partidei de mâine va fi oferită de Costel Pantilimon, noul manager general al fotbaliștilor de la Politehnica Timișoara.

