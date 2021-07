Meci tare de box internațional, la 6 km de Timișoara

La sfârșitul lunii, în 30 iulie, în sala polivalentă din Dumbrăviţa Timiș, Flavius Biea îşi va pune în joc centura intercontinentală IBA în faţa mexicanului Ivan Alvarez (33 de ani), care a strâns 31 de victorii la profesionişti, 21 dintre acestea fiind obţinute prin KO.

Gala “Boxing Fight Championship” va începe la ora 20:00 şi va fi transmisă în direct de postul Pro X.

Timp de zece zile, până în 17 iulie, Flavius Biea se va pregăti alături de boxerul englez Asinia Byfield pentru meciul programat la sfârşitul acestei luni, în sala polivalentă din Dumbrăviţa, împotriva mexicanului Ivan Alvarez, în care timişoreanul îşi va pune în joc centura intercontinentală IBA pe care o deţine de mai bine de doi ani.

Este vorba despre o serie de opt sparring-uri ce vor avea loc în noua sală de antrenament “Biea Boxing Gym”. Mulţumit de condiţiile pe care şi le-a creat în oraşul de pe Bega, el a ales să-şi programeze stagiul de pregătire pe plan local, renunţând la ideea unui cantonament în străinătate, cum a procedat în alte ocazii înaintea unui meci important. Byfield are 32 de ani, a disputat 20 de meciuri în ringul profesioniştilor, câştigând 15, dintre care şapte înainte de limită, remizând în alte patru şi pierzând doar unul.

“L-am ales pe englezul Asinia Byfield pentru că stilul său este extrem de apropiat de cel al mexicanului Ivan Alvarez, cu care voi boxa în gala de la Dumbrăviţa. Nu voi pleca într-un cantonament, mă voi pregăti doar pe plan local. Am luat această decizie ţinând cont că am deschis această sală în care beneficiez de toate condiţiile şi nu mai sunt nevoit să plec din Timişoara pentru o pregătire adecvată unui asemenea meci. În plus, voi face alergări pe stadionul <<Ştiinţa>>, pe care evoluează Politehnica”, a declarat Flavius Biea. De pregătirea sa se ocupă în această perioadă antrenorii Ştefan Mercea şi Andrei Cherecheş.

