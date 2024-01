Medic din Timiș, condamnat la închisoare pentru consultații și decontări fictive. Avea în cabinet 155 de carduri de sănătate

Un medic care avea cabinete medicale la Brestovat si Topolovatu Mare, a fost condamnat de catre judecatorii din Lugoj, dupa ce a fost gasit vinovat pentru inselaciune si fals privind identitatea, scrie lugojinfo.ro.

Cercetarile in dosarul instrumentat de catre Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Timis au pornit in luna noiembrie 2018, dupa ce oamenii legii au obtinut informatii ca un medic a decontat la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis, consultatii si prescriptii medicale fara ca acestea sa fi fost efectuate in realitate si fara stiinta pacientilor.

Sase luni mai tarziu, judecatorii lugojeni au emis doua mandate de perchezitie la cabinete, fiind ridicate 155 carduri de sanatate si 18 registre de consultatii, apartinand locuitorilor din comunele Brestovat si Topolovatu Mare.

In urma audierilor, dintre persoanelor ale caror carduri de sanatate au fost identificate in cele doua cabinete, 26 de persoane au declarat, in calitate de martori, ca aceste consultatii decontate de CJAS Timis pe numele lor, nu au fost efectuate in realitate si nici nu au folosit vreodata cardurile de sanatate, in timp ce in cazul a 39 persoane, au fost intocmite procese-verbale de verificari, stabilindu-se ca acestea au decedat, sunt plecate in strainatate pe o perioada nedeterminata sau nu pot fi identificate, intrucat sunt plecate de la domiciliu.

De asemenea, anchetatorii au stabilit ca savarsirea faptelor de catre medic a fost facilitata de retinerea la cabinet a cardurilor de sanatate apartinand pacientilor, fara drept, scopul fiind acela de a raporta si valida servicii medicale pe baza carora Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis a platit sume de bani din bugetul asigurarilor sociale si de sanatate, pentru servicii neefectuate in realitate.

Dupa analizarea probelor si a intregului dosar, judecatorii lugojeni au decis sa il condamne pe medic la noua luni de inchisoare, pentru comiterea infractiunii de inselaciune in forma continuata, pentru un numar de 370 acte materiale si un an inchisoare pentru comiterea in forma continuata a infractiunii de fals privind identitatea, pentru un numar de 112 acte materiale. Magistratii au contopit pedepsele fiind stabilita o pedeapsa rezultanta de 1 (un) an si 3 (trei) luni inchisoare cu suspendare sub supraveghere. Sentinta nu este definitiva.

