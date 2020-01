Medici’s Arzthaus Timișoara: Ziua în care Dumnezeu a schimbat ochelarii în seducție !

Bianca Bădescu, brand-curator la Medici’s Optik-Boutique Timișoara, vorbește despre experiența, seducția și privilegiul de a sta în proximitatea marilor case de modă din Paris, Milano, Londra sau New York…

Carolina Herrera, 35 de a ani de eleganță atemporală! Brandul de lux este perceput ca unul dintre cele care influențează trendurile actuale. Semnătura casei de modă Herrera amprentează segmente mari din ecosistemele modei, oferind o identitate puternică pentru persoane moderne și stilate, într-o varietate de stiluri inspirate, printr-o tehnică unică și detalii grafice și geometrice jucăușe și prețioase, în același timp. Creațiile Carolinei Herrera sunt dedicate luxului, calității și culturii. Colecțiile sale emană eleganță, rafinament, seducție și integritate naturală, într-o viziune avangardistă de exuberanță tinerească.

”Eliberează chimia Carolinei Herrera, atinge-i personalitatea și vei fi explozia naturală a oricărei petreceri, plină de farmec și mister”.

Carolina Herrera, istoria unei legende! Născută și crescută în Venezuela, Carolina Herrera a fost expusă, încă de la început, la cultura și moda internațională, ”ochiul ei fiind obișnuit să vadă lucruri frumoase”.

Desăvârșirea creatoarei se face în New York, metropola care nu doarme niciodată, oferindu-i o sursă constantă și contagioasă de inspirație. Carolina Herrera nu crede în tendințe. Casa Herrera generează tendințe.

”Dacă toată lumea ar urma tendințele, atunci toată lumea ar arăta la fel. Moda trebuie să fie o expresie doar a ta. Să îți marcheze și să îți identifice stilul propriu, într-o lume în perpetuă schimbare și în metamorfoză cu tehnologia și informația. Moda este peste tot în jurul tău, în telefoane, computere, ochelari, în gesturi, tv sau în filme”.

Carolina Herrera a fost aleasă să deseneze rochiile mai multor personalități ale lumii (Caroline Kennedy etc), cariera ei fiind răsplătită cu multe premii și distincții internaționale: ”Womenswear Designer of the year” (2004) – acordat de Council of Fashion Designers of America, ”Woman of the Year award” (2004), ” Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award” (2008) – acordat de către The Council of Fashion Designers of America etc.

Carolina Herrera, New York: ”Am responsabilitatea față de femeia de astăzi să o fac să se simtă încrezătoare, modernă și mai presus de orice, frumoasă!”

STATEMENT & BEDAZZLED EYEGLASSES: In imagine este prezentată o piesă acetat supradimensionată (”Statement & Bedazzled Eyeglasses”) din colecția expusă în Medici’s Academica Timișoara, în culori elegante, cu înflorituri și linia superioară în mod deliberat accentuată, în consens cu trendul anului 2020 (imagine: actrița ALINA ILEA, fotografie de artă: EUGEN RĂDUȚ).

TRENDUL COLECȚIILOR DE IARNĂ-PRIMĂVARĂ 2020 urmează tonuri terane, neutre (bej, verde, portocaliu-ars) spre tonuri bogate și strălucitoare (neon, midnight blue, fucsia). Stilul alunecă în extreme, de la cadre pregnante, supradimensionate, până la delicate cadre metalice minimaliste…!

MEDICI’S OPTIK-BOUTIQUE, optica de lux deschisa in cadrul Medici’s Academica, pe bul Circumvalațiunii 8-10 et.1:

Branduri de prestigiu se regăsesc în portofoliul opticii din incinta Medici’s Academica de pe bul. Circumvalațiunii 8-10, etaj 1. Balenciaga (Paris), Gucci (Italy), Carolina Herrera (New York), Saint Laurent (Paris), Guess by Marciano (Los Angeles), Escada (Germany), Baldinini (Italy), Dsquared2 (Italy), Puma (Germany), RayBan (New York), Furla (Italy), Just Cavalli (Italy), Revlon (New York), Tom Ford (Austin), Ted Baker (London). Lista continuă…

MEDICI’S ACADEMICA, Timișoara bul. Circumvalațiunii 8-10 et.1, orar: Lu-Vi 8.00-20.00.

