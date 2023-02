Medicul care a fost depistat cu un minor în mașină, pregătit să întrețină relații sexuale, își continuă activitatea în Spitalul de Copii Timișoara

Conducerea Spitalului de Copii Louis Țurcanu Timișoara a transmis că nu a putut să ia nicio măsură asupra medicului anestezist care a fost depistat de un echipajul de poliție cu un minor în vârstă de 16 ani în mașină, pe care l-a racolat de pe Tinder, sub podul de la Săcălaz, pregătit să întrețină relații sexuale.

Cazul a stârnit discuții aprinse pe rețelele de socializare. Oamenii se întreabă, pe bună dreptate, dacă acesta mai poate să-și desfășoare activitatea într-un spital de copii, mai ales că, fiind anestezist, poate rămâne singur cu copiii aflați în imposibilitatea de a se apăra.

În vârstă de 41 de ani, medicul originar din județul Arad, căsătorit, tatăl a doi copii, chiar dacă are un CV impecabil, cu stagii de pregătire la un spital universitar din Irlanda, prin înclinația sa spre pedofilie îi poate pune în pericol pe pacienții săi minori de Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara.

Dr. Ovidiu Adam, managerul Spitalului Louis Țurcanu Timișoara, a declarat: ”Noi am făcut consiliu etic, dar faptele ce au avut loc nu sunt în jurisdicția acestui consiliu etic, fiindcă s-au petrecut în afara spitalului. Noi nici nu avem cunoștințe oficial că el este implicat. Noi nu am primit de nicăieri numele lui. Noi ne-am sesizat și am primit un răspuns. El este reprezentat de avocat. L-am solicitat la consiliu etic. Așteptăm rezultatul cercetării penale. Nu putem să luăm alte măsuri, atât timp cât, oficial, nu știm că e vorba de el. Nu avem o sursă veridică că el e. Suntem în imposibilitatea de a lua vreo măsură până nu se soluționează cercetarea penală. Așteptăm rezultatul cercetării penale.

Noi nu știm ce s-a mai întâmplat în acest caz că acest caz este în cercetare penală. Am solicitat date de la procuratură și ni s-a spus că e în cercetare și că nu ne poate să ne furnizeze date.

Medicul și-a schimbat declarația și a specificat că el nu a fost nicăieri în seara aceea. El neagă evenimentele. A mai spus că nu el e de vină pentru afectarea gravă a imaginii spitalului. Nu el a afectat imaginea spitalului, ci organele de poliție care au făcut publice niște lucruri neadevărate și presa că a colportat toate neadevărurile despre el. Acesta este răspunsul formulat prin biroul de avocatură care îl reprezentă”.

Politistii de la Sectia 4 –cei care l-au depistat, intr-o masina, sub podul de la iesirea din Timisoara, spre Sacalaz – au considerat ca, desi medicul si minorul in varsta de 16 ani s-au intalnit cu scopul de a intretine relatii sexuale, daca fapta care nu a fost materializata, nu s-ar impune sesizarea procurorilor, ci doar aplicarea unei amenzi la Legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

In urma comentariilor si criticilor de pe retelele de socializare, organele judiciare si-au reconsiderat pozitia au deschis un dosar, deocamdata, in rem.

Comentarii

comentarii