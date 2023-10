Medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Timişoara: ”Avem, se pare, un nou val de coronavirus cu anumite mutaţii selective, trei la număr”

Medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, a declarat, luni seară, la Medika TV, că în România este un nou val de coronavirus cu trei mutaţii, dar a subliniat că în general cazurile de infectări sunt forme uşoare care nu necesită internare în spital. Medicul a sfătuit oamenii care au simptome de răceală să poarte mască.

Medicul Cristian Oancea a atras atenţia, luni, la Medika TV, ca cei care au simptome de răceală să nu recurgă la antibiotice.

”Da, avem, se pare, un nou val de coronavirus cu anumite mutaţii selective, trei la număr şi indiferent cums e numesc, toate aceste mutaţii fac un tablou simptomatic uşor, adică e ca şi cum am avea nişte pneumonii virale foarte uşoare. Ceea ce este foarte important de ţinut minte, dacă avem simptome de < răceală>, de <gripă>, e posibil să fie şi o subvariantă de omicron, această SARS-CoV-2. De aceea, să nu ne aruncăm prima dată la antibiotice. Este foarte important pentru că vorbim de pneumonii virale şi să încercăm tratamentul simptomatic. Dacă tratamentul simptomatic nu vedem că în mod clinic nu ne simţim bine, abia atunci să apelăm la ajutorul medicului de familie sau la ajutorul specialiştilor”, a declarat Oancea.

Întrebat dacă oamenilor le va fi uşor să îşi dea seama că au COVID-19, Oancea a explicat că este foarte greu acest lucru deoarece mai sunt şi persoane cu diferite alergii în această perioadă, precum şi virusuri de sezon.

”E foarte greu de spus acuma, pentru că avem inclusiv persoanele alergice care au pusee alergice, asmatice, alergii sau cei cu rinite alergice, putem să avem simptome de la cele uşoare, banale, cu prurit nazal, adică să ne acordă puţin nasul, să avem nişte strănuturi, până la fenomene cât de cât termice, adică cu temperatură. Dar cert este că până în acest moment şi deja de o lună, o lună jumătate, vorbim de acest pseudoval, nu am avut niciun caz grav care să fie internat pe terapie intensivă, adică locurile păstrate, să spunem, pentru această categorie de pacienţi, nu avem niciun pacient internat, aceea ce ne de speranţă că îl vom depăşi rapid şi cu bine. Plus că mai circulă şi virusuri de sezon la care trebuie să fim atenţi. Deci avem un fel de cocktail cu care ne confruntăm. Cert este că dacă suntem răciţi şi avem simptome de această răceală, viroză, de infecţie respiratorie, să nu ne grăbim să ieşim în colectivitate. Sau dacă ieşim să purtăm totuşi o mască, sau să-i ferim pe cei dragi nouă. Deci una- două zile de stat într-un mediu mai, să spunem aşa, termic, controlat, ne-ar face şi bine nouă şi ne ajută să nu diseminăm boala mai departe”, a declarat Cristian Oancea.

Oancea a fost întrebat cum se simte populaţia în relaţia cu această boală, el răspunzând că pe lângă vaccinare acum există şi medicaţie ce poate fi administrată.

”Au fost ani grei pentru toată lumea, şi pentru populaţie, şi pentru cadrele medicale. Cert este că acuma, pe lângă vaccinare, adică medicaţia preventivă, avem şi medicaţia curativă pe care putem să o administrăm. Deci avem mai multe instrumente la îndemână. Pe de altă parte, este un gest, să zic aşa, de sănătate publică, atunci cât suntem răciţi, să ne minimalizăm ieşitul în societate, să purtăm o mască trebuie să învăţăm şi noi de la persoane cum ar fi de exemplu, asiaticii, când suferă de infecţii respiratorii, imediat îşi pun mască. Masca n-a omorât pe nimeni, ba chiar, dimpotrivă, ne ajută să ne revenim mai repede şi să-i protejăm pe cei dragi. Într-adevăr, suntem, sătui toată lumea, tot am discutat de SARS-CoV-2, dar trebuie să avem grijă în continuare de persoanele dragi nouă, în special de persoanele cu comorbidităţi din zona oncologică şi hematologică, în special. Aceste zone sunt mai sensibile, dar efectele vaccinării îşi spun cuvântul, depăşim cu simptome foarte uşoare această provocare şi considerăm că nu o să avem cazuri dificile ”, a adăugat Oancea.

Medicul a mai explicat şi că vaccinarea antigripală trebuie făcută sezonier.

”Vaccinarea antigripală şi vaccinarea antipneumococică sunt foarte importante. Vaccinarea antigripală trebuie s-o facem sezonier, la începutul toamnei, bineînţeles la începutul anotimpului rece şi vaccinarea antipnemococică de la vaccin, la vaccin, depinde, dar se face odată în viaţă. Adică o faci acuma şi eşti protejat deacest pneumococ. Trebuie să specificăm clar că vaccinarea antipneumococică să ne ducem în sfera infecţiilor bacterie ne ce necesită tratament cu antibiotic, pe când vaccinarea antigripală ne duce în zona comonilor virale care necesită tratament simptomatic şi antiviral”, a precizat Cristian Oancea.

Întrebat, în final, care este capacitatea spitalului din Timişoara în privinţa cazurilor de COVID-19, Oancea a precizat că 92-93 la sută dintre pacienţii depistaţi cu SARS CoV-2 se tratează în regim ambulator.

”Nu avem probleme în a a oferi, să spunem aşa serviciul pentru SARS-CoV – 2, deoarece 92 -93% din pacienţi sunt trataţi în regim ambulator, vin, primesc reţeta, se duc acasă şi sunt monitorizaţi. Foarte puţini pacienţi rămân internaţi 2-3 zile până depăşesc puseul acut”, a concluzionat Oancea.

