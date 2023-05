Medicul Flavius Bodnar rămâne cu condamnarea de trei ani de închisoare sub supraveghere pentru că a luat șpagă de la o pacientă

Medicul lugojean, Flaviu Ioan Bodnar, ramane cu condamnarea de trei ani de inchisoare sub supraveghere, au decis magistratii de la Curtea de Apel Timisoara.

Bodnar a atacat in apel condamnarea dispusa la inceputul acestui an de Tribunalul Timis, in dosarul in care era acuzat de luare de mita, insa judecatorii de la Curtea de Apel nu au schimbat aproape deloc prima decizie, scrie lugojinfo.ro.

Medicul lugojean a fost prins in flagrant, imediat ce a luat mita de la o pacienta, in cabinetul sau de la Spitalul Municipal Lugoj, in luna martie a anului 2021.

Avand in vedere ramanerea definitiva a condamnarii, Flavius Bodnar nu va mai putea profesa in nicio unitate sanitara medicala de stat din tara, timp de un an. In zilele ce urmeaza, spitalul din Lugoj va inceta colaborarea cu medicul gasit vinovat pentru luare de mita.

Comentarii

comentarii