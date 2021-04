Medicul Virgil Musta: Protocolul de tratament pentru pacienţii cu Sars-Cov-2, actualizat. Ivermectina, total nerecomadată în tratamentul pacienţilor cu Covid 19

Premieră în tratamentul pacienţilor infectaţi cu Sars Cov -2: medicii de familie vor putea prescrie pacienţilor cu forme uşoare şi medii de boală favipiravir, un antivral prescris până acum doar de către medicii specialişti din spitale. Plaquenilul, un medicament creat iniţial pentru afecţiunile reumatice şi dermatologice, este scos din noul protocol de tratament al pacienţilor cu Covid actualizat de Ministerul Sănătăţii. Ivermectina este total nerecomandată, cu argumentul că ”date publicate până în prezent nu susţin recomandarea utilizării sale”.

Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara, membru în Comisia Naţională de Management Clinic şi Epidemiologic al Covid 19, a explicat pentru News.ro ce anume se schimbă în noul protocol de tratament pentru pacienţii infectaţi cu Sars Cov 2, actualizat de Ministerul Sănătăţii şi publicat în Monitorul Oficial. A fost introdus un capitol nou care conţine mai multe recomandări pentru medicii de familie care tratează la domiciliu pacienţi cu Covid 19.

“S-a considerat că este nevoie să actualizăm protocolul pentru că au apărut date noi în literatură legate de terapia Sars Cov 2 şi am vrut ca acest protocol să fie cât de cât upgradat noilor interpretări şi descoperiri ştiinţifice. În mare, el menţine terapia şi structura protocolului iniţial, în care se face o apreciere legată de tratamentul anti-viral, tratamentul cortico-terapic şi tratamentul anticoagulant, care sunt principalele tratamente etiologice şi patogenice din această afecţiune. Are în schimb un capitol nou, important, recomandări pentru medicii de familie, pentru că în vechiul prorocol nu existau astfel de recomandări. S-a constatat că în ultimul timp medicii de familie sprijină foarte mult activitatea în lupta cu infecţia Sars Cov 2, activitatea noastră, a specialiştilor, şi am constatat că este important şi oportun să facem recomandări şi pentru aceştia, cu atât mai mult cu cât foarte mulţi pacienţi rămân şi se tratează la domiciliu, şi atunci acest tratament este bine să fie făcut pe baze ştiinţifice, pe nişte recomandări clare.

Un element nou, important, este că li se permite medicilor de familie să administreze tratament anti-viral oral, deoarece noile date arată că acest tratament oral este eficient în prima săptămână de boală. Cu cât este administrat mai devreme, cu atât eficienţa acestuia creşte.

Din păcate, la nivelul spitalului, aceşti pacienţii ajung cu forme severe, în etapele următoare ale evoluţiei infecţiei, şi de aceea s-a considerat că este oportun să dăm posibilitatea medicilor de familie să administreze această terapie ca să avem eficienţă şi să nu se ajungă la forme severe.

Medicii de familie pot folosi antiviralul oral, care este favipiravirul, pentru că acesta se foloseşte în formele uşoare şi medii de boală, în formele medii şi severe se foloseşte antiviralul injectabil, care este remdesivirul, şi care este lăsat pentru uzul în spital”, a explicat într-un interviu acordat News.ro medicul Virgil Musta.

Dr. Virgil Musta a explicat şi alte recomandări care există în noul protocol de tratament pentru medicii de familie. Corticoterapia, neindicată în prima săptămână de boală, pentru că poate duce la multiplicarea virală. Anticoagulantele pot fi prescrise de medicii de familie în funcţie de scorul PADUA (fe evaluare a riscului de tromboze endovenoase)

“Nu se recomandă ca medicii de familie să utilizeze corticoterapia în prima săptămână de boală, pentru că asta nu face decât să multiplice sau să accentueze multiplicarea virală şi să producă o imunodepresie în această perioadă când organismul are nevoie să lupte împotriva virusului. În schimb, ca şi la spitale, în fază mai avansată de boală, dacă pacienţi nu se internează şi rămân la domiciliu, acolo unde saturaţia de oxigen scade, acolo unde asistăm la o afectare pulmonară, acolo este permis de a se utiliza corticoterapia, dar nu în doze foarte mari. Pe de altă parte, tratamentul anticoagulant este, la fel, nerecomandabil să se utilizeze pentru că se face un abuz, dar da, se poate folosi acolo unde scorul PADUA – un scor tipic de evaluare a riscului de tromboze endovenoase – depăşeşte nivelul de 4. Medicii de familie cunosc acest scor şi rebuie să facă un calcul pentru a putea recomanda tratament anticoagulant în doză preventivă”, a declarat medicul Virgil Musta.

“Apoi s-au făcut câteva recomandări legate de tratamentul antiviral pe baza ultimelor noutăţi, s-au scos plaquenilul şi umifenovirul din medicamentele recomandate, pentru că au fost multe critici la adresa vechiului protocol care le menţinea deşi erau discuţii la vremea respectivă la nivelul comunităţii europene, studii contra, studii pro, noi am dat totuşi posibilitatea celor care nu au avut posibilitatea să obţină remdesivir sau favipiravir să trateze totuşi cu ceva. Doar că, într-adevăr, riscurile unor efecte adverse sunt prezente, sunt documentate ştiinţific, şi atunci au fost scoase aceste două medicamente din uzul obişnuit”, a explicat pentru News.ro dr. Musta.

“Pe de altă parte, au fost făcute recomandări în medicaţia care este în mare dispută la ora actuală, şi anume ivermectina, şi s-au făcut recomandări legate de ceea ce ghidurile europene şi americane fac referire, şi a ultimei recomandări a Agenţiei Europene a Medicamentului, care spune că eficienţa nu este dovedită, studiile sunt încă puţine, efectele toxice sunt destul de mari dacă se administrează în doză mare, şi se poate administra doar pe studii clinice, aceasta este recomandarea Agenţiei Europene, cât şi a Agenţiei Medicamentului din România.

Au fost făcute câteva referiri la anticorpii monoclonali, care sunt în evaluare în Uniunea Europeană, avem speranţa că vor intra cât de curând şi la noi în ţară, pentru că este un tratament eficient, dar nu a fost pus pe tabelul medicaţiei care se utilizează deoarece încă nu există această avizare de a fi utilizată la noi în ţară”, a precizat dr. Musta.

“Legat de corticoterapie, au fost mici modificări, iar tratamentul anticoagulant a fost făcut de Comisia de Cardiologie şi Hematologie, făcând câteva precizări suplimentare care ţin cont de observaţiile legate de practica medicală din ultimul timp. Aceste lucruri s-au făcut şi la nivelul terapiei antibiotice, pentru că s-a constatat să se folosesc foarte multe antibiotice în tratamentul infecţiei Sars Cov 2 şi se ştie că această infecţie evoluează rar cu suprainfecţii bacteriene, mult mai rar decât gripa, de exemplu. Statistica arată că infecţiile bacteriene sunt într-un procent de 1,8% , iar suprainfecţiile bacteriene şi fungice într-un procent de 3%, ceea ce nu justifică administrarea decât în condiţii speciale, decât când avem dovada suprainfecţiei, pentru că rezultatul este că creşte numărul de infecţii cu clostridium, cu candida sau alţi fungi şi apare rezistenţă la antibiotice utilizate în anumite areale geografice.

Plasma de convalescent este un tratament cu multe contradicţii. S-a utilizat ca tratament în fazele avansate, în terapie intensivă, şi s-a dovedit că nu are eficienţă în această fază, dar acest tratament este eficient în prima perioadă, în prima săptămână a bolii. De aceea, din nou s-a reiterat importanţa depistării precoce a acestor pacienţi, pentru a putea beneficia de acest tratament în spital, conform noilor criterii pe care le vom vedea în protocolul administrării de plasmă şi care vor fi aceleaşi ca şi în protocolul european.

”Nu există tratament pentru persoanele asimptomatice, şi protocolul prevede că persoanele care nu au simptomatologie nu se tratează. Nu e recomandabil să dai altă medicaţie”, a detaliat dr. Musta.

“Substanţa activă hidroxiclorochina a fost scoasă din acest protocol datorită recomandărilor Agenţiei Europene a Medicamentului, care constată în mai multe studii o eficienţă limitată a acestui tratament, dar cu risc de reacţii adverse severe, motiv pentru care se consideră că este mai înţelept să nu se folosească. Încă se fac studii, dar noi am considerat să-l scoatem pe moment din ghidul nostru.

Există la nivelul studiilor clinice medicamente eficiente atât pentru tratamentul în perioada iniţială a bolii, cât şi pentru terapia în faze avansate ale bolii, acolo este de fapt problema: medicamentele utilizate, patogenice, în momentul de faţă, au eficienţă dar nu suficient de mare cât să poată să ţină sub control toate cazurile. Mortalitatea de 3,4% există tocmai din cauza faptului că nu avem eficienţă pe formele severe de boala”, a explicat dr Virgil Musta pentru News.ro.

