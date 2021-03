Membrii grupării interlope din Timișoara condusă de Lucian Boncu, condamnați la peste 66 de ani de închisoare

Dupa un an si jumatate de la arestarea membrilor gruparii interlope conduse de Lucian Boncu, Tribunalul Timis a pronuntat pe 25 martie 2021, sentinta in dosarul traficului de droguri de mare risc instrumentat de procurorii DIICOT Timisoara.

Sase dintre cei 13 interlopi retinuti in octombrie 2019 si trimisi in judecata in ianuarie 2020 au acceptat sa faca intelegeri cu procurorii si au mers pe procedura simplificata, recunoscand toate acuzatiile. Acestia au beneficiat de reducerea pedepselor.

Cum era de asteptat, cea mai mare condamnare a primit-o Lucian Boncu, in locuinta caruia din comuna Giroc procurorii au amplasat camere de supraveghere video si au obtinut probe zdrobitoare impotriva traficantilor si consumatorilor care s-au perindat pe acolo.

Chiar au existat unele voci care au suspectat o intelegere parafata de Boncu cu procurorii, pentru a-si da tovarasii in vileag in schimbul protectiei. Pedeapsa ce i-a fost aplicata, azi, de judecatoarea Adriana Stoicescu dovedeste ca acele acuzatii nu au avut niciun temei real.

Iata lista pedepselor aplicate membrilor gruparii Boncu de catre judecatoarea Adriana Stoicescu:

– Lucian Boncu, 12 ani si o luna de inchisoare, plus o amenda penala de 6.000 de lei; a fost gasit vinovat de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de mare risc (9 acte materiale), punere la dispozitie a locuintei pentru consumul de droguri de mare risc (15 acte materiale) si detinere de droguri de mare risc (9 acte materiale);

Paul Stefan, 7 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de mare risc (doua acte materiale, cu cate 130 si 150 grame de cocaina) si camata,

Marius Oltean, 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de grup infractional organizat si trafic de droguri de mare risc (sase acte materiale); acesta a beneficiat de o reducere a pedepsei, intrucat a recunoscut integral acuzatiile;

Alin Cionca zis ”Becali”, 4 ani si sase luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de grup infractional organizat, trafic de droguri de mare risc (11 acte materiale) si detinere de droguri de risc in vederea consumului propriu; a recunoscut integral acuzatiile DIICOT;

Banciu Remus, zis ”Coco”, 4 ani si o luna de inchisoare si amenda penala de 3.000 de lei pentru savarsirea infractiunilor de grup infractional organizat, trafic de droguri de mare risc (5 acte materiale) si nerespectarea regimului armelor si munitiilor; a recunoscut integral savarsirea faptelor;

Radu Novac, zis ”Jack”, 6 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de grup infractional organizat, trafic de droguri de mare risc (2 acte materiale) si de detinere de droguri de mare risc in vederea consumului propriu (8 acte materiale);

Deian Milosev, 5 ani si patru luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc (4 acte materiale) si de detinere de droguri de mare risc in vederea consumului propriu (2 acte materiale);

Nicolae Gavrila, 2 ani si trei luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc (2 acte materiale) si de detinere de droguri de mare risc in vederea consumului propriu (3 acte materiale); a recunoscut integral acuzatiile DIICOT;

Stelian Bona, 5 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si trafic de droguri de risc;

Niculai Sahlean, 5 ani si patru luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc (2 acte materiale) si detinere de droguri de mare risc in vederea consumului;

Catovic Ramiz, 3 ani si sapte luni de inchisoare, plus un rest de pedeapsa de de la condamnare anterioara de 818 zile, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc (4 acte materiale) si detinere de droguri de mare risc in vederea consumului (5 acte materiale); a recunoscut toate faptele care i-au fost prezentate de procurorii DIICOT;

Anicic Slavko, zis ”Sasa”, 5 ani de inchisoare a fost acuzat de trafic de droguri de mare risc;

Dan Stefan, 3 ani si patru luni de inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc; a recunoscut infractiunea.

Desi, initial, in acest dosar a fost retinut si Alin Huc, acesta a beneficiat de o disjungere si va fi cercetat separat, intelegere care l-a revoltat pe liderul grupului, Lucian Boncu, care si-a acuzat fostul tovaras de tradare.

Sentinta nu este definitiva putand fi contestata in termen de zece zile la Curtea de Apel Timisoara.

Sursa: impactpress.ro

