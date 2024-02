Memorialul Revoluției Timișoara prezintă Fenomenul Pitești. Adevărata față a comunismului în România

Memorialul Revoluției din Timișoara, Memorialul Închisoarea Pitești și Muzeul Național Brukenthal prezintă expoziția „Fenomenul Pitești. Adevărata față a comunismului în România” în perioada 9 martie – 2 mai 2024. Expoziția itinerantă este bilingvă (română/engleză) și conține, pe lângă informații despre Fenomenul Pitești și cronologia represiunii din penitenciarul Pitești, obiecte originale din sistemul penitenciar comunist – mobilier de celulă, zeghe (uniforma deținuților). De asemenea mai conține fișe matricole penale, cărți poștale trimise de deținuții politic familiilor și fotografii inedite. În plus, curatorii au pregătit o secțiune dedicată deținuților timișoreni care au trecut prin Fenomenul Pitești şi o zonă unde vizitatorii pot împărtăși gândurile și impresiile lor.

Vernisajul va avea loc sâmbătă, 9 martie, de la ora 12:00, la Memorialul Revoluției din Timișoara, Str. Oituz nr. 2B, Timișoara.

Ziua de 9 martie are o însemnătate deosebită atât pentru istoria închisorilor politice, cât și pentru victimele evenimentelor din 1989, fiind Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989. Invitatul special al evenimentului este doamna Cornelia Fiat, vicepreședinta Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, deportată, în copilărie, de regimul comunist. Din partea Memorialului Revoluției din Timișoara va lua cuvântul președintele Gino Rado și vor prezenta expoziția curatoarele Maria Axinte (fondatoarea Memorialului Închisoarea Pitești) și Andreea Corca (muzeograf în cadrul Muzeului Național Brukenthal).

Evenimentul nu este recomandat copiilor sub 10 ani din cauza violenței deosebite a subiectului prezentat.

Expoziția „Fenomenul Pitești. Adevărata față a comunismului în România” este un proiect al Memorialului Închisoarea Pitești în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal și cu participarea Penitenciarului București Jilava – Fortul 13.

Expoziția prezintă cronologia acțiunii violente desfășurate de regimul comunist la Penitenciarul Pitești între 1949-1951. Cunoscută azi drept „Fenomenul Pitești”, „Experimentul Pitești” sau „reeducarea prin tortură”, această formă de tortură sistematică aplicată studenților anticomuniști avea drept scop principal obținerea de informații de la victime, ce foloseau la arestarea altor anticomuniști. Violențele au dus și la distrugerea personalității victimelor, spre a le face incapabile de acțiuni de opoziție față de regim în viitor. Sinistra acțiune a avut loc la Pitești între noiembrie 1949 și mai 1951, unde peste 600 de studenți au fost supuși torturilor, dar a fost extinsă în alte penitenciare începând cu primăvara anului 1950, unde alte câteva sute de deținuți politic au fost torturați.

EN

Between 9 March and 2 May 2024 the Memorial of the Revolution in Timișoara, Pitești Prison Memorial and Brukenthal National Museum present the exhibition “Pitești Phenomenon. The true face of communism in Romania”. The travelling exhibition is bilingual (Romanian/English) and contains, in addition to information about Pitesti Phenomenon and the chronology of repression in Pitesti Prison, original objects from the communist prison system – cell furniture, zeghe (prisoners’ uniforms) – but also criminal records, postcards sent by political prisoners to their families and unpublished photographs. In addition, the curators have prepared a special section dedicated to Timisoara citizens who experienced the violent action in Pitesti Prison, as well as a dedicated area where visitors can share their thoughts and impressions.

The opening will take place on Saturday, 9 March, from 12:00, at the Memorial of the Revolution in Timișoara, 2B Oituz Street, Timișoara. March 9 is a day of special significance both for the history of political prisons and for the victims of the events of 1989, as it is the Day of Anti-Communist Political Prisoners from 1944-1989. The special guest of the event is Mrs Cornelia Fiat, vice-president of the Association of Former Deportees in Bărăgan, deported as a child by the communist regime. President Gino Rado will speak on behalf of the Memorial of the Revolution in Timișoara, while curators Maria Axinte (founder of Pitesti Prison Memorial) and Andreea Corca (museographer at the Brukenthal National Museum) will present the exhibition.

The event is not recommended for children under 10 due to the extreme violence of the subject presented.

The exhibition “Pitesti Phenomenon. The true face of communism in Romania” is a project of Pitesti Prison Memorial in partnership with Brukenthal National Museum and with the participation of the Bucharest Jilava Penitentiary – Fort 13.

The exhibition presents the chronology of the violent action carried out by the communist regime in Pitesti Penitentiary between 1949-1951. Known today as the “Pitesti Phenomenon”, “Pitesti Experiment” or “re-education through torture”, this form of systematic torture of anti-communist students was mainly aimed at obtaining information from the victims, which was used to arrest other anti-communists, but the violence also led to the destruction of the victims’ personalities, to make them incapable of opposing the regime in the future. This sinister action took place in Pitesti Penitentiary between November 1949 and May 1951, where more than 600 students were tortured, but was extended to other prisons from spring 1950, and several hundred more political prisoners were tortured.

Comentarii

comentarii