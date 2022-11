MENSAVE și Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”, implementează în premieră un serviciu de prim ajutor integrat.

Stopul cardio-respirator poate apărea oricând, oriunde și la oricine, fiind una dintre cele mai frecvente cauze de deces în România. Deși este considerat o urgență primară, din păcate, în situațiile din afara unităților medicale, șansele de supraviețuire ale persoanelor care suferă un stop cardio-respirator sunt sub 5%, pentru că doar 2 din 10 români ştiu să acorde primul ajutor.

Statisticile spun că în fiecare minut șansele de supraviețuire ale unei persoane afectate scad cu 10% dacă nu se intervine cu măsurile de prim ajutor. Defibrilarea automată plus masajul cardiac schimbă complet lucrurile, șansele la viață ale unei victime fiind mai mari cu aproximativ 50 – 70%.

Prin programul de îmbunătățire a siguranței pasagerilor, Aeroportul Internațional Timișoara ”Traian Vuia” în parteneriat cu compania MENSAVE, implementează primul serviciu de prim ajutor integrat de pe un aeroport din România, prin montarea a două defibrilatoare semi-automate externe (AED) pentru intervenție în caz de urgență.

Având la dispoziție cele două echipamente instalate în terminalul nou de sosiri externe și în salonul oficial, echipa medicală de intervenție din AIT TV a fost instruită în tehnicile de prim ajutor, însă compania MENSAVE, prin experți medicali, va organiza și sesiuni de instruire pentru pasagerii interesați.

Defibrilatorul extern automat (AED) sau semi-automat este un dispozitiv portabil care oferă un șoc electric inimii aflate într-un stop cardio – respirator. Șocul poate opri bătăile neregulate ale inimii (aritmie) și poate permite reluarea unui ritm normal după un stop cardiac brusc. Prin acest serviciu integrat, Aeroportul Internațional Timișoara ”Traian Vuia” devine primul aeroport din România care are in componență un serviciu de prim ajutor integrat și în felul acesta se aliniază la cele mai înalte standarde europene, oferind pasagerilor un serviciu de siguranță în plus.

