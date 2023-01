”Merg la pușcărie ca la cofetărie”. Rom din clanul Căldăraș, săltat de polițiști de la scara avionului

Un lugojean de 30 de ani, a fost retinut cand se dadea jos din avionul care l-a adus in Romania. Barbatul, Caldaras Ion, zis David Turcu, membru al clanului Caldaras din Lugoj, a fost “umflat” de politisti pe aeroportul din Timisoara si asta, dupa ce in urma cu cateva ore, se dadea in spectacol pe retelele de socializare, anuntand ca se intoarce acasa. Caldaras era dat in urmarire, dupa ce Judecatoria Lugoj a emis, la inceputul anului 2019, un mandat de executare a pedepsei de un an de inchisoare, pentru conducere fara permis, dupa ce s-a filmat conducand pe strazile din oras, desi nu avea permis de conducere. Politistii lugojeni i-au intocmit dosar penal si au obtinut, in premiera, o condamnare in baza imaginilor video.

Interlopul caruia celebrul manelist Adrian Minune i-a botezat fetița, si-a luat adio de la “fanii” de pe Facebook, anuntand ca a fost retinut de politie pe aeroportul din Timisoara si ca “va merge la puscarie, la caldura, ca la pensiune”.

Astfel, David Turcu, unul dintre cei mai periculoși interlopi, implicat în mai multe scandaluri cu violență în ultimii ani, și-a anunțat apropiații că vine în România vineri seara, cu o cursă de linie Bergamo – Timișoara. ”Merg la pușcărie ca la cofetărie”, avea să declare, sec, finul lui Adrian Minune.

IPJ Timis a confirmat retinerea si introducerea in arest a lui Caldaras. David Turcu s-a alaturat astfel bunicilor si unchiului sau, care au ajuns si ei in puscarie la finalul anului 2021, dupa ce Curtea de Apel Timisoara a decis condamnarea lor la pedepse de peste opt ani de inchisoare, pentru tentativa la omor calificat, santaj, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uz de arma fara drept. Clanul Caldaras a iesit in evidenta in Lugoj in urma cu cativa ani, cand au terorizat orasul mai multe luni cu o serie de scandaluri. Clanul Caldaras a avut probleme si in Italia, acestia fiind retinuti in urma unor reglari de conturi la Bassano del Grappa, scrie lugojinfo.ro.

