MERITO către ISJ Timiș: ”Vă felicităm că aveţi astfel de profesori valoroşi, precum Adriana Bălaj!”

Președintele Consiliului Director al Fundației Romanian Business Leaders, Dragoş Petrescu, și Măriuca Talpeş, iniţiatoarea şi liderul proiectului MERITO, au trimis o scrisoare Inspectoratului Școlar Județean Timiș, condus de prof. Marin Popescu, pentru a-i mulțumi că în sistemul de învățământ din județ există profesori excepționali ca Adriana Bălaj, premiată recent cu Merito 2021.

Prof. Marin Popescu a invitat-o pe prof. Adriana Bălaj, la conferința de presă de miercuri 22 septembrie, de la sediul ISJ Timiș, pentru a-i mulțumi în fața jurnaliștilor pentru acest premiu important pe care l-a adus în sistemul de învățământ din Timiș.

”Către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş În atenția Domnului Inspector Şcolar General, prof. Marin Popescu În atenţia Domnului Inspector Școlar pentru Istorie şi Discipline Socio-Umane, prof. Mihai Filip

Stimate Domnule Inspector General, Stimate Domnule Inspector de specialitate, Cu bucurie vă scriem aceste rânduri, pentru a vă anunța că dna. Adriana Bălaj, profesoară de Istorie la Şcoala Gimnazială nr. 1 şi Şcoala Gimnazială Babel din Timişoara, a fost premiată ca profesor MERITO 2021, alături de alţi 11 colegi din toată ţara, dintre dascălii României care își fac treaba cu pasiune și profesionalism.

Vă felicităm că aveţi astfel de profesori valoroşi, precum dna. profesoară Bălaj, în colectivul de cadre didactice al inspectoratului judeţean pe care îl conduceţi. Ne bucurăm că am ajuns la povestea dumneaei şi că se află printre laureaţii acestei ediţii. Sigur nu este singurul astfel de profesor din judeţ. Ne dorim să ajungem la cât mai multe astfel de exemple de dascăli, care îşi lasă amprenta pozitiv asupra unei generaţii întregi de elevi. Astfel, premierea dumneaei include şi unităţile de învăţământ în care activează în galeria celor 66 de „şcoli MERITO”, respectiv a celor 27 de inspectorate din toată ţara – nuclee de Educaţie, ce au în colectivul de profesori laureaţi MERITO, care cultivă învăţarea colaborativă şi susţin transformarea meseriei de profesor în România.

Doamna profesoară Bălaj se alătură altor 3 colege din Timişoara, premiate în generaţii anterioare: Simona Ivaşcu, profesoară de Fizică la Liceul Teoretic “Grigore Moisil”; Andrada Mazilu, învăţătoare la Liceul Teoretic “Nikolaus Lenau” şi Elena Jebelean, profesoară de Limba şi Literatura Română la Colegiul Naţional Pedagogic “Carmen Sylva”. Am fi onoraţi de sprijinul dumneavoastră, al colegilor şi al inspectoratului în cele ce urmează, pentru demersurile noastre de a încuraja schimbul de bune practici între profesori şi de a răspândi Educaţie de calitate pentru fiecare copil, în fiecare clasă, prin intermediul acestor profesori şi al altor cadre didactice extraordinare, la care nu am ajuns încă.

Pe 8 septembrie 2021, în prezenţa dlui. Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației, împreună cu peste 200 de lideri din business şi profesionişti din educaţie, am sărbătorit a VI-a generație de profesori MERITO, din care face parte şi doamna profesoară Bălaj. Gala MERITO s-a desfășurat, pentru al patrulea an consecutiv, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, drept recunoaștere a contribuției proiectului la reconstruirea prestigiului social al meseriei de învățător și de profesor. Comunitatea profesorilor valoroşi ai Românei recunoscuți anual de Fundaţia Romanian Business Leaders (www.rbls.ro) a crescut astfel cu 12 noi membri, cu care începem întâlnirile săptămânale de lucru pe arii de expertiză şi intervenţii de învăţare pentru profesori.

Doamna profesoară Bălaj şi colegii laureaţi sunt exponenţi ai profesorilor care învaţă continuu, inovează, îşi duc practicile mai departe în afara claselor lor şi răspândesc educaţie de calitate, acolo unde nu există acces la aceasta.

Povestea doamnei profesoare, documentate pentru selecţia MERITO, este disponibilă pe: http://www.proiectulmerito.ro/adriana-balaj/. Din 2016, în Proiectul MERITO recunoaştem public meritele profesorilor valoroși ai României, prin Gala anuală. Comunitatea profesorilor laureaţi a crescut la 67 de dascăli, care împreună cu antreprenorii și managerii din RBL lucrează ca să multiplice în sistemul de educație bune practici de predare, prin intervenţii de învăţare colaborativă, o voce a profesorilor și printr-o platformă online.

Misiunea proiectului MERITO este de a transforma meseria de profesor în România, în sensul de a o profesionaliza, a o face din nou dezirabilă pentru tineri şi apreciată în societate. www.merito.ro / FB.com/proiectulmerito merito@rbls.ro Cei 12 profesori, din învăţământul preuniversitar, pe care i-am premiat anul acesta, au fost selectaţi din peste 600 de recomandări, venite din partea elevilor, părinţilor, absolvenţilor şi a comunităţilor locale, din toată ţara. Procesul de selecţie a durat aproape 1 an, selecţia finală fiind realizată de către un juriu compus din membrii ai comunităţii Romanian Business Leaders, pentru a ne asigura că cei pe care îi selectăm pun responsabilitate, profesionalism, creativitate dar şi pasiune, har şi un pic de „magie” în munca lor.

Anul acesta am avut în vedere criterii de selecţie precum: gradul de inovaţie la clasă şi în afara acesteia, în ultimul an; măsura în care îşi împărtăşesc practicile cu alte cadre didactice; impactul pe care îl au în comunitatea în care activează, sau pentru beneficiarii din zone dezavantajate şi în cultura de învăţare şi colaborare a școlii. Toți acești profesori au fost documentaţi online, validaţi în comunitatea locală, iar cei selectaţi au fost intervievați de jurnaliști colaboratori. Am publicat toate poveștile documentate într-o galerie online, care păstrează emoția și mesajul profesorilor, pe www.merito.ro, pentru a transmite în lume mesajul despre profesorii inovatori, care ne pot schimba viața şi care ne modelează viitorul. În speranţa unui parteneriat consistent pentru Educaţia de calitate din România, vă mulţumim”, se arată în scrisoare.

