Mesaje pentru Relu, pompierul de doar 45 de ani din Arad, care a murit, după ce i s-a făcut rău la serviciu

Sfârşit dramatic pentru un pompier din Arad. Bărbatului de 45 de ani i s-a făcut rău în timp ce se afla la muncă, iar mai târziu se stingea din viaţă în curtea spitalului, unde altădată aducea pacienţii care aveau nevoie să primească îngrijiri.

Aurel Roșca, Relu cum îi spuneau apropiaţii, s-a simţit rău întreaga zi de sâmbătă, acuzând dureri abdominale. Nu a bănuit nicio clipă că inima avea să-i cedeze pentru totdeauna. Vestea morţii a căzut ca un trăsnet printre colegii şi apropiaţi. Mesajele au început să curgă pe reţelele de socializare.

„Zeci, poate sute de vieți salvate, inimi pe care le-a făcut din nou să bată în cei peste 15 ani de intervenție, în special pe echipajul SMURD. Un camarad de nădejde, mereu pregătit pentru a veni în sprijinul celor care aveau nevoie de el.

Din păcate azi noapte inima colegului nostru s-a oprit brusc pentru totdeauna, plt.adj Roșca Aurel alăturându-se Detașamentului de pompieri din cer! Aurel, pompierii nu mor niciodată! Vei rămâne mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te așeze în rândul celor drepți. Suntem alături de familia greu încercată”, au scris colegii de la ISU Arad.

„Dumnezeu sa te odihneasca in pace Relu, cel mai bun instructor și totodata prieten ! Mulțumesc pentru exemplul care ai devenit prin sfaturile pe care le ofereai , prin bunadispozitie de care debordai ! Condoleanțe familiei”, “Dumnezeu să te odihnească în pace Prieten drag. Ai fost un om minunat Relu! Condoleanțe familiei îndurerate”, “Dumnezeu sa te odihnească în pace, Relu”.

“Dumnezeu sa te ierte și sa te odihneasca in pace Relu! Dumnezeu sa te primească in împărăția cerurilor sale ! Iar familiei tale multă mângâiere in urma pierderii tale! Ai lăsat in gol imens in sufletele nostre!”, “Dumnezeu sa l odihnească în pace!!Mulțumesc Relu pentru turele SMURD făcute împreună”, “Condoleanțe întregii familii Rosca! Drum spre Rai, Odihnește-te în pace Relu”, “Relu, subofiter SMURD…Un Inger plecat dintre noi prea devreme….Dumnezeu sa.l odihneasca in pace !!!”.

“Goarna râsună pentru ultima oară, drapelul coboară în bernă. Subofițer din cadrul ISU Arad decedat la datorie . Deși de a lungul celor 15 ani de activitate a salvat sute de inimi, inima sa a încetat să mai bată suferind un infarct în curtea spitalului județean Arad…. Pentru mine oamenii care sunt implicați în salvarea de vieți omenești sunt cu adevărat EROI deci nemuritori. Sincere condoleanțe familiei”, “Dumnezeu să-l odihnească în pace”, sunt doar câteva mesaje postate de apropiaţi.

