Mesajul de Crăciun al E.S. Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara în Anul Domnului 2023

Dragi Frați și Surori în Cristos,

Un prieten mi-a povestit că în timpul vacanței de vară i-a căzut ceva în ochi și, pentru un timp îndelungat, până când nu a reușit să scoată acel lucru, nu a putut vedea aproape nimic în afară de o pată neagră, și adesea nici măcar atât, din cauza lacrimilor. Deși era atât de multă frumusețe în jurul lui… – Acum, pregătindu-mă pentru Crăciun, văd din ce în ce mai mulți oameni cu pete negre în ochi. Sunt oameni care nu văd frumusețea pe care a adus-o nașterea lui Isus și pe care prezența Lui printre noi o aduce și astăzi. Și, cu siguranță, se varsă și multe lacrimi din cauza petei negre.

Cu atâta suferință și durere acumulată în lume este aproape imposibil să vorbim despre bucuria Crăciunului. Deși, o parte din această suferință, din păcate noi, noi oamenii ne-o provocăm unii altora. Isus „a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit” (In 1, 11), citim în Evanghelie. Acest „nu l- au primit” este cuvântul cheie. Realitatea profundă a Crăciunului ajunge deseori doar până la brad, dar nu pătrunde în inimile noastre. Iar dacă o face, durează doar până în preajma Crăciunului… și apoi o uităm sau o aruncăm împreună cu bradul uscat. Și după aceea urmează acel cotidian, când ne provocăm din nou suferință unii altora.

Oare trebuie neapărat să se întâmple așa? Oare nu ar putea fi altfel? – Dumnezeu-Iubire vine printre noi, ne aduce viața Sfintei Treimi și ne invită în această viață. Și noi ce facem? – Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, noi ne trăim viețile noastre rănite de păcatul originar, relațiile noastre rănite. El, însă, ne oferă viața pe care o trăiește în Sfânta Treime.

În lume, în întuneric, a sosit lumina, lumina lui Isus Cristos. Și această lumină nu s-a stins, nu a fost doar o lumină trecătoare, de scurtă durată, acum două mii de ani. Luminează și astăzi, vine și astăzi în lume, în fiecare zi. Isus bate și la ușa noastră. Îl lăsăm să intre? Îi permitem să spulbere întunericul, deznădejdea, să scoată petele negre din ochii noștri, din inimile noastre? Îl lăsăm să ne vindece? Pentru că El vrea să înceapă cu noi… așa cum a făcut odinioară cu apostolii Săi. Isus nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească. Dar noi, dacă nu Îi permitem ca să slujească în noi, ca să săvârșească lucrarea Sa în noi, atunci ne mirăm, că, deși încercăm să slujim și facem una-alta, tot nu se întâmplă nimic.2 Cel puțin de Crăciun ar trebui să ne întrebăm: Oare nu ne închidem inimile în fața luminii? Sau nu cumva folosim în mod inconștient un filtru ciudat care nu lasă să pătrundă lumina și căldura iubirii lui Isus? Iar sufletele noastre se umplu de lucruri care nu ne sunt de folos nici nouă, nici celor din jur. Asta nu ne va face nici pe noi, nici pe cei din jurul nostru mai fericiți.

Și atunci – „căci din prisosul inimii vorbește gura” (cf Lc 6, 45) – gândurile negative umplu și sufletele celor din jurul nostru… și prin noi. Și trăim ca și cum Isus Cristos nici măcar nu ar fi aici, printre noi… Sau dacă este, „să fie”, dar noi nu-L ascultăm și astfel nu-I percepem prezența vindecătoare, încurajatoare și salvatoare.

Citim în Evanghelia de Crăciun: “Lumina a umplut ținutul…”. Cât de mult dorim ca această lumină, această atmosferă de iubire, să umple și ținutul nostru!

În perioada 16-18 noiembrie am organizat la Timișoara întâlnirea Împreună pentru Europa. Pe scena amenajată în sala festivă a hotelului, în cele trei zile ale întrunirii aproape din oră în oră, înainte, între și după discursuri – așa cum am făcut și la Sinodul de la Roma – a fost rostită câte o rugăciune sinceră, deseori exprimată în cuvinte, uneori sub formă de cântece, care a marcat atât dialogul cât și întreaga atmosferă acolo, în sala festivă a hotelului. Asta deși eram diferiți: creștini sosiți din 29 de țări și de diferite confesiuni ne-am reunit acolo. Ceva din lumina aprinsă în Betleem a strălucit în spiritele și inimile tuturor celor prezenți. De aceea au putut să dea mărturie despre speranța și credința lor și de aceea, prin dialogul lor, l-au putut preamări pe Dumnezeu. Este doar un mic nucleu, câteva sute de persoane, dar acești oameni au plecat cu lumina lui Cristos și curajul speranței în inimi. Lumina Betleemului este vizibilă și astăzi printre oameni și în inimile celor care se deschid pentru a primi lumina lui Isus Cristos.

În dieceza noastră, ne aflăm în anul misiunii. Nu este vorba despre un efort misionar, ci Îi cerem lui Cristos să aprindă în noi flacăra Sa, lumina Evangheliei, pentru ca El să ajungă la mulți și prin noi.

„Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte …” (Mt 5,14) Iar când arde lumânarea, ea

„luminează pentru toţi cei care sunt în casă.”

Le doresc tuturor fraților mei și surorilor mele dragi ca lumina și căldura Crăciunului să le umple viața, să pătrundă în spiritul familiilor lor și să sfințească relațiile lor umane!

† Iosif Csaba Pál episcop

Weihnachtsbotschaft S.E. Josef Csaba Pál, Bischof von Temeswar Jahr des Herrn 2023

Liebe Brüder und Schwestern in Christus,

Ein Freund erzählte mir, dass ihm in den Sommerferien etwas ins Auge gefallen war und er lange Zeit, bis er es herausbekam, fast nichts mehr sehen konnte außer diesem schwarzen Fleck, und oft nicht einmal das, wegen der Tränen. Obwohl es so viel Schönes um ihn herum gab… – Jetzt, in der Vorbereitung auf Weihnachten, sehe ich immer mehr Menschen mit schwarzen Flecken in den Augen. Sie sehen nicht die Schönheit, welche die Geburt Jesu gebracht hat und die seine Gegenwart unter uns auch heute noch bringt. Und sicherlich werden viele Tränen wegen des schwarzen Flecks vergossen.

Bei so viel Leid und Schmerz, die sich in der Welt angesammelt haben, ist es fast unmöglich, über die Freude an Weihnachten zu sprechen. Obwohl wir Menschen selbst leider uns gegenseitig einen Teil dieses Leids zufügen! Jesus „kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf“ (Joh 1, 11), lesen wir im Evangelium. Dieses „ihn nicht aufnehmen“ ist das Schlüsselwort. Die tiefe Wirklichkeit von Weihnachten reicht oft nur bis zum Weihnachtsbaum, dringt aber nicht in unsere Herzen. Und wenn doch, dann nur bis kurz vor Weihnachten… danach vergessen wir sie oder werfen sie mit dem trockenen Baum weg. Und dann folgt der Alltag, an dem wir uns wieder gegenseitig Kummer bereiten.

Muss das unbedingt so sein? Könnte es nicht auch anders sein? – Der Gott der Liebe kommt zu uns, bringt uns das Leben der Heiligen Dreifaltigkeit und lädt uns in dieses Leben ein. Und was tun wir? – Als ob nichts geschehen wäre, leben wir weiterhin unser durch die Erbsünde verwundetes Leben, unsere verwundeten Beziehungen. Er, aber, bietet uns jenes Leben an, das er in der Heiligen Dreifaltigkeit lebt.

In die Welt, in die Dunkelheit, ist das Licht gekommen, das Licht Jesu Christi. Und dieses Licht ist nicht erloschen, es war nicht nur ein flüchtiges, kurzlebiges Licht vor zweitausend Jahren. Es leuchtet auch heute noch, es kommt auch jetzt, noch immer, jeden Tag in die Welt. Lassen wir es herein? Lassen wir zu, dass es die Dunkelheit, die Hoffnungslosigkeit vertreibt, dass es die dunklen Flecken aus unseren Augen, aus unseren Herzen entfernt? Erlauben wir ihm, uns zu heilen? Denn er will bei uns und mit uns anfangen… so wie er es einst mit seinen Aposteln tat. Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Aber wenn wir ihm nicht erlauben, in uns zu dienen, sein Werk in uns zu tun, dann wundern wir uns, dass wir zwar versuchen zu dienen, dies und jenes zu tun, aber trotzdem nichts geschieht.3 Spätestens an Weihnachten sollten wir uns fragen: Verschließen wir unser Herz nicht vor dem Licht? Oder benutzen wir etwa unbewusst einen seltsamen Filter, der das Licht und die Wärme der Liebe Jesu nicht hereinlässt? Und unsere Seelen füllen sich mit Dingen, die weder uns noch anderen nützen. Das kann weder uns, noch die Menschen um uns herum glücklicher machen.

Und dann, weil ja „der Mund davon spricht, wovon das Herz überfließt“ (cf Lk 6, 45), erfüllen negative Gedanken auch die Seelen der Menschen um uns herum… durch uns. Und wir leben, als ob Jesus Christus gar nicht unter uns wäre… Oder wenn er doch da ist, „lassen wir ihn sein“, aber wir hören nicht auf ihn und nehmen daher seine heilende, ermutigende und rettende Gegenwart nicht wahr.

Im Weihnachtsevangelium lesen wir: „Das Licht hat das Land erfüllt…“. Wie sehr sehnen wir uns danach, dass dieses Licht, diese Atmosphäre der Liebe, unser Land erfülle!

Vom 16. bis zum 18. November haben wir das Treffen von Miteinander für Europa in Timisoara organisiert. Auf der Bühne im Festsaal des Hotels wurde während der drei Tage des Treffens fast stündlich vor, zwischen und nach den Reden – wie auch bei der Synode in Rom – aufrichtig und tief gebetet, oft in Worten, manchmal in Liedern, was sowohl den Dialog als auch die ganze Atmosphäre im Festsaal des Hotels prägte. Obwohl wir ja sehr unterschiedlich waren, denn Christen aus 29 Ländern und verschiedenen Konfessionen kamen hier zusammen. Etwas von dem Licht, das in Bethlehem entzündet worden war, leuchtete in den Geistern und Herzen aller Anwesenden. Deshalb konnten sie von ihrer Hoffnung und ihrem Glauben Zeugnis ablegen und durch ihren Dialog Gott Ehre erweisen. Es ist zwar nur ein kleiner Kern, ein paar hundert Leute, aber diese Menschen sind mit dem Licht Christi und dem Mut der Hoffnung nach Hause gegangen. Das Licht von Bethlehem ist auch heute noch unter den Menschen und in den Herzen derer sichtbar, die ihr Herz für das Licht Christi öffnen.

In unserer Diözese befinden wir uns im Missionsjahr. Es geht nicht vor allem um unseren missionarischen Einsatz, sondern wir bitten Christus, in uns seine Flamme, das Licht des Evangeliums, zu entzünden, damit Er auch durch uns viele erreiche.

„Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben“ (Mt 5,14) Und wenn die Kerze brennt, dann „leuchtet sie allen im Haus“.

Ich wünsche allen meinen lieben Brüdern und Schwestern, dass das Licht und die Wärme von Weihnachten ihr Leben erfülle, den Geist ihrer Familien durchdringe und ihre menschlichen Beziehungen heilige!

† Josef Csaba Pál Bischof

Pál József Csaba megyés püspök karácsonyi üzenete – 2023

Kedves Testvérek!

Az egyik barátom mesélte, hogy a nyári szabadsága alatt valami beleesett a szemébe és hosszú ideig, amíg ki nem vette onnan, szinte semmit nem látott, csak azt a fekete pontot, és sokszor még azt sem a könnyektől. Pedig mennyi szépség volt körülötte… – Most, ahogy a karácsonyra készülök egyre gyakrabban látok embereket fekete ponttal a szemükben. Nem látják azt a szépséget, amit Jézus születése hozott és amit az Ő jelenléte jelent ma is közöttünk. És bizony sok könny is fakad a fekete pont miatt.

A világban felgyülemlett sok szenvedés és fájdalom miatt szinte alig lehet karácsony öröméről beszélni. Pedig ennek a sok szenvedésnek egy részét sajnos, mi, emberek okozzuk egymásnak. Jézus „a világba jött, de övéi nem fogadták be” (Jn 1, 11), olvassuk az Evangéliumban. Ez a „nem fogadták be” kulcsszó. Karácsony mély valósága sokszor csak a fenyőfáig ér el, de nem járja át a szíveinket. S ha igen, ez csak karácsony táján tart… aztán elfelejtjük vagy kidobjuk a megszáradt fenyőfával. És utána jönnek azok a hétköznapok, amikor újra szenvedést okozunk egymásnak. Vajon ennek tényleg így kell lennie? Nem lehetne ez másként? – A szeretet Istene eljön közénk, elhozza nekünk a Szentháromság életét és meghív minket ebbe az életbe. És mi? – Mintha mi sem történt volna, éljük az eredeti bűn okozta sebzett életünket, sebzett kapcsolatainkat. Pedig Ő felajánlja nekünk azt az életet, amelyet Ő él a Szentháromságban.

A világba, a sötétségbe eljött a fény, Jézus Krisztus fénye. És ez a fény nem aludt ki, nem csak tűnő, rövid ideig tartó fény volt ezelőtt kétezer évvel. Ma is világít, ma is jön mindennap a világba. Jézus bekopog hozzánk is. Beengedjük? Engedjük-e, hogy bennünk eloszlassa a sötétséget, a reménytelenséget, kivegye a szemünkből, a szívünkből a fekete pontokat? Engedjük- e, hogy meggyógyítson? Mert Ő rajtunk és velünk akarja kezdeni… mint régen az apostolaival. Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon. Mi viszont, ha nem engedjük, hogy Ő bennünk szolgáljon, hogy véghez vigye bennünk az Ő művét, akkor csodálkozunk azon, hogy mi ugyan szolgálunk, teszünk ezt-azt, de nem történik semmi.1 Legalább Karácsonykor tegyük fel magunknak a kérdést: Vajon nem zárjuk-e el a szívünket a fény elől? Vagy öntudatlanul nem alkalmazunk-e valami furcsa szűrőt, ami Jézus szeretetének a fényét és melegét nem engedi be? És olyasmivel telik meg a lelkünk, ami sem nekünk, sem a körülöttünk élőknek nem használ. Amitől sem mi sem ők nem lesznek boldogabbak. És aztán mivel „a szív bőségéből szól a száj” (cf Lk 6, 45), a negatív gondolatok így eltöltik a körülöttünk lévők lelkét is…általunk is. És úgy élünk, mintha Jézus Krisztus nem is élne itt közöttünk… Vagy, ha itt van,

„hát legyen”, de nem figyelünk rá, és így nem is tapasztaljuk gyógyító, bátorító, segítő jelenlétét.

Olvassuk a karácsonyi Evangéliumban: „világosság töltötte be a vidéket…”. Mennyire vágyunk arra, hogy az a világosság, szeretetének légköre, a mi vidékünket is betöltse!

November 16-18 között tartottuk az Együtt Európáért találkozót Temesváron. A szálloda dísztermében felállított színpadon, a háromnapos találkozó szinte minden órájában, a beszédek előtt, között és után, – úgy amint átélhettük a római szinóduson is – egy-egy szívből jövő imádság hangzott el, gyakran szavakkal, néha énekkel kifejezve, amely az egész párbeszéded és az egész légkört betöltötte, ott a szálloda dísztermében. Pedig sokfélék voltunk, 29 országból jöttek össze különféle felekezetű keresztények. Valami a Betlehemben felgyulladt fényből beragyogta a jelenlévők értelmét és szívet. Ezért tudtak reményükről és hitükről tanúskodni, ezért tudta a párbeszédük Istent dicsőíteni. Ez csak egy kis mag, néhány száz ember, de ezek az emberek Krisztus fényével és a reménykedés bátorságával távoztak innen. A betlehemi világosság ma is megjelenik azon emberek között és azon emberek szívében, akik megnyílnak Jézus Krisztus fénye előtt, hogy azt befogadják.

Egyházmegyénkben a misszió évét éljük. Nem missziós erőlködésről van szó, hanem kérjük Krisztust, hogy gyújtsa fel bennünk az Ő tüzét, az evangélium fényét, hogy Ő sokakhoz eljusson általunk is. „A hegyre épült várost nem lehet elrejteni…” (Mt 5,14). És ha a gyertya lángja ég,

„lángja bevilágítja az egész házat”.

Kívánom minden kedves testvéremnek, hogy karácsony fénye és melege töltse be életüket, járja át a családok légkörét és szentelje meg emberi kapcsolataikat!

† Pál József Csaba Püspök

Comentarii

comentarii