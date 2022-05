META Spațiu și UPT inaugurează centrul de artă și știință META-MV sci-art și galeria de artă

Deschiderea centrului de artă și știință META-MV sci-art va avea loc, joi 19 mai, de la ora 19.00, în incinta 1MB, de pe bv. Mihai Viteazul nr. 1 Timișoara.

Mirela Vlăduți a explicat că acest centru cultural este o premieră nu doar pentru Timișoara, ci și pentru România, fiind prima inițiativă comună a organizației artistice META Spațiu și a Universității Politehnica.

Inițiativa va susține constant colaborările dintre știință și artă la nivel universitar și va aduce împreună profesioniști din ambele sfere.

De asemenea, momentul marchează și deschiderea galeriei de artă contemporană META Spațiu. Cu acest prilej vor fi inaugurate trei evenimente artistice la care vă așteptăm să luați parte, precum și prilejul de a petrece timp împreună pentru a sărbători un moment important pentru dezvoltarea sectorului creativ local.

Josepha Blanchet – Les lacs sunt les reflets de nos reves

Cosmin Haiaș – I see nothing Dan Perjovski -Newspaper insert george Roșu – No tank you. Party music environmennt by DJ Newgotti, în curtea 1MV.

