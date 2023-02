Metoda de înşelăciune “şmen”, din nou la ”modă”

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat recent o sentință finală într-un dosar de înșelăciune prin metoda „șmen”.

Un bărbat a fost trimis în judecată pentru că utiliza această metodă, dar a scăpat de acuzaţii pentru că faptele s-au prescris. Dosarul lui însă dezvăluie modul în care a fost comisă escrocheria.

Metoda de înşelăciune a fost folosită asupra unui bărbat din Timişoara care avea un telefon de vânzare, la preţul de 1.000 de lei. După ce s-a întâlnit cu cumpărătorul şi i-a dat banii, victima şi-a dat seama că teancul de bani e format dintr-o bancnotă de 100 de lei pusă deasupra, iar restul de bancnote erau de un leu, scrie Observator News.

Într-un alt caz, judecat la Judecătoria Satu-Mare, un bărbat a fost trimis în judecată pentru o înșelăciune prin metoda „șmen” chiar în holul unei bănci.

O femeie care a scos bani de la un bancomat din holul băncii a fost rugată să schimbe 1.000 de lei din bancnote de 200 de lei. Inițial, femeia nu a vrut să schimbe banii, dar la insistențele bărbatului a acceptat, dându-i 1.000 de lei în bancnote de 100 de lei.

După ce a primit cei 1.000 de lei în bancnote de 100 de lei și i-a dat femeii suma de 1.000 de lei în bancnote de 200 de lei, escrocul a spus că ar vrea să îi dea, de fapt, bancnote de 50 de lei. Femeia a spus că nu are astfel de bancnote și i-a restituit bancnotele de 200 de lei, primind în schimb bancnotele sale de 100 de lei.

După ce bărbatul a plecat, spunând că se grăbește, femeia și-a dat seama că a fost înșelată, escrocul restituindu-i 200 în loc de 800 de lei.

“După ce am numărat banii am constatat că îmi lipsesc 800 de lei, condiție în care am sunat la poliţie şi am depus plângere”, a mărturisit femeia.

Poliţia a transmis recomandări pentru evitarea înşelăciunilor prin metoda “şmen”:

Pentru a nu deveni victime ale infracţiunii de înșelăciune prin metoda ȘMEN, poliţiştii recomandă să vă adresaţi pentru efectuarea de schimburi valutare doar unităţilor autorizate în acest scop, să consultaţi cu atenţie cursul valutar afişat, să verificaţi cu atenţie suma primită la schimb şi să solicitaţi chitanţă pentru efectuarea operaţiunii.

Nu aveţi încredere în „binevoitori”, oricât de avantajos pare a fi „cursul” oferit de aceştia.

În cazul în care vă confruntaţi cu astfel de situaţii, poliţiştii vă sfătuiesc să reţineţi cât mai multe amănunte referitoare la persoanele care vă abordează (vârsta aproximativă, detalii legate de fizionomie, vestimentaţie, etc.), tipul, marca şi numărul de înmatriculare al mijloacelor de transport cu care circulă şi direcţiile de deplasare.

