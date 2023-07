Miercuri, 5 iulie, începe Gărâna Jazz Festival 2023! Pregătiți cu un line-up bogat și atent croit, așteptăm publicul meloman să ia parte, timp de 5 zile, la cel mai intens eveniment jazz al anului. Cele două scene ale festivalului, scena principală din Poiana Lupului și Experimental Stage Empowered by UniCredit Bank de la Biserica Catolică din Satul Văliug, vor fi gazdele a peste 80 de muzicieni valoroși și virtuozi, din 18 țări.

Traseul muzical pe care publicul îl va parcurge până în ultima zi a festivalului, al mult așteptatului Anouar Brahem Quartet, atinge cele mai interesante zone ale jazzului actual. În aventura jazz a verii pornim cu o seară dedicată muzicienilor din Polonia, continuând tradiția de anul trecut. În colaborare cu Fundația Zbigniew Seifert, miercuri, 5 iulie 2023, va avea loc în Poiana Lupului Seifert Night at Gărâna Jazz Festival. Leszek Możdżer, Marcin Wasilewski Trio și Marcin Pater Trio vor aduce pe scenă esențele tari ale jazzului polonez.

În următoarele patru zile ale festivalului vor fi traversate peisaje jazz-rock, funk, fusion, world music, nordic jazz cu: Blazzaj, Austrian Syndicate, Paul Zauner Quartet, Per Mathisen & Jan Gunnar Hoff feat Nguyên Lê & Gary Husband, JazzyBIT, Julian & Roman Wasserfuhr feat Jörg Brinkmann, Enzo Favata – The Crossing, Daniel Herskedal Trio și The Side Effects – Stian Carstensen, Marius Neset, Thomas Strønen.

De vineri până duminică, Experimental Stage Empowered by UniCredit Bank, la Biserica Catolică din Satul Văliug, va seta ora de începere a traseului muzical – 11:00, cu 7th SENSE și Marquis Noir. Sâmbătă, 8 iulie, pianistul Vasil Hadžimanov ne va delecta cu un recital solo, urmat de Răzvan Cipcă Trio. Duminică, 9 iulie, recitalul extraordinar al maestrului tubei Michel Godard va fi urmat de concertul Martei Popovici.

Expediția gărâneană va ajunge și în zona generoasă a jazzului vocal, unde veți putea descoperi o paletă de muzicieni carismatici, cu impresionante calități vocale. Rebekka Bakken, Sinikka Langeland, Nataša Mirković, Camille Bertault și Dean Bowman sunt vocaliști excepționali, sprijiniți în explorările lor de artiști pe măsură, dintre care îi amintim pe: Bendik Hofseth, Markku Ounaskari, Michel Godard, Luciano Biondini, David Helbock, Vasil Hadžimanov. Quartetul saxofonistului Oded Tzur pare că iese din acest tipar, însă vocea sa instrumentală vă va cuceri cu siguranță.

Bilete

Dacă nu ați achiziționat încă bilete pentru festival, o mai puteți face online pe bilete.ro/garana-jazz-festival-editia-xxvii/ sau în magazinele Inmedio & RELAY, Germanos, Vodafone și oficiile Poștei Române. Biletele vor fi disponibile și la fața locului, la punctul de acces în Poiana Lupului, de miercuri, începând cu ora 15.00, în trei variante: bilet de o zi – la prețul de 140 lei, abonament pentru întreaga perioadă a festivalului – la prețul de 650 lei și abonament pentru 4 zile (joi – duminică) – 520 lei. Copiii sub 14 ani au intrarea liberă.

Informații utile

La Gărâna Jazz Festival se poate ajunge, cu mașina, dinspre Reșița sau dinspre Slatina-Timiș, ambele drumuri fiind în stare bună.

Unele dintre cele mai populare locuri de campare sunt Gărâna Camping și 3 Ape. Prognoza meteo pentru cele cinci zile de festival indică temperaturi de 20-24 de grade în timpul zilei și averse. După apusul soarelui, temperatura poate scădea sub 15 grade. De aceea, hainele groase, bocancii, pelerina sau umbrela ar trebui să nu lipsească din bagajul pentru festival.

Copiii mici sunt bine-veniți la festival. Recomandăm purtarea căștilor antifonice de către copii și ocuparea unui loc mai departe de scenă, pentru a nu fi afectați de nivelul ridicat al sonorului în timpul concertelor. Persoanele care vin însoțite de câini au obligația de a nu îi lăsa liberi și prea aproape de scenă, unde zgomotul îi poate afecta, de asemenea.

Recomandări

La Gărâna Jazz Festival, dimineața și seara aveți programul gata făcut, dar peste zi trebuie să improvizați. Vă recomandăm 5 “teme de improvizație”: să descoperiți la pas frumusețea satului Gărâna și gastronomia locală. Gulașul și ștrudelul sunt celebre aici!

Să explorați pădurile din zonă: spre culmea Semenicului sau din jurul lacurilor Gozna și

Breazova din Văliug; să atingeți cele mai înalte vârfuri montane din zonă – Vârful Semenic și Vârful Piatra Goznei; să faceți plajă și să vă scăldați în locurile special amenajate, la stațiunea 3 Ape (Brebu Nou) sau la Ponton – Casa Baraj (Văliug). Dacă sunteți pasionați de mountain bike, zona Văliug – Semenic – Gărâna – Brebu Nou are numeroase trasee din care puteți alege.

Mai multe informații despre program, muzicienii invitați, posibilitățile de transport în zonă, cazare sau camping sunt disponibile pe www.garana-jazz.ro.

