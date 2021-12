Mihai Nicolescu a revenit acasă, la aproape 48 de ore de la raportarea dispariției. Patronul primului cazinou din Timișoara și-a luat o scurtă pauză de la viața de familie

Investigatia demarata de politistii IPJ Timis in cazul disparitiei lui Mihai Nicolescu, 72 de ani, din localitatea Igris, a fost stopata la fel de brusc cum a inceput. Intreprinzatorul care, in urma cu 25 de ani, a deschis primul cazinou din vestul tarii, la demisolul Clubului CFR din Timisoara, si-a facut aparitia acasa, miercuri seara, la aproape 48 de ore de la momentul iesirii pe poarta si plecarii cu o masina de ocazie spre banca din Sannicolau Mare, pentru a-si ridica pensia.

La intrebarile membrilor familiei, care si-au facut cele mai negre ganduri, Mihai Nicolescu a raspuns ca un tanar rebel pus pe glume.

„I-am spus ca sunt foarte suparata pe el, pentru ca a tinut toata familia in tensiune timp de aproape doua zile. Oamenii incepusera sa-l caute, sa vorbeasca. Intai a spus ca a fost in vizita la un prieten, apoi ca s-a cazat, o noapte, la un hotel din Timisoara, pentru a mai simti viata debordanta de altadata. Cred ca a contat foarte mult mediatizarea cazului, pentru ca, daca intentiona sa se relaxeze mai multe zile, a fost obligat sa renunte si sa revina acasa. Bine ca totul s-a terminat cu bine si-l avem sanatos, iar, printre noi”, a transmis fiica lui Mihai Nicolescu, rezidenta in Franta.

In timp ce toate rudele, toti cunoscutii, faceau scenarii dintre cele mai funeste, singurul care a fost convins ca Mihai Nicolescu este bine si ca, probabil, si-a luat o scurta pauza de la viata de familie, a fost Toader Apavaloaie, fostul administrator al Restaurantului Studentesc din Timisoara.

„Am lucrat impreuna mai multi ani si ii cunosc obiceiurile. Sigur este in vizita la prieteni sau petrece pe undeva. Nu demult am vorbit cu el si spunea ca a deschis o casa de pariuri in Igris, la el in sat. Va reveni, cu siguranta, in cateva zile, pentru ca multi dintre fostii sai prieteni, cu care obisnuia sa petreaca, nu mai sunt”, a profetit Apavaloaie.

