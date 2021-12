Mihai Nicolescu, patronul primul cazinou deschis în Banat după Revoluție, a dispărut fără urmă, după ce a mers la bancă să-și ridice pensia

Alerta maxima in zona satului Igris, din comuna timiseana Sanpetru Mare, dupa ce unul dintre cei mai cunoscuti localnici a disparut fara urma. Mihai Nicolescu, 72 de ani, a plecat de acasa, ieri dimineata, la o banca din Sannicolau Mare, sa-si ridice pensia, si nu s-a mai intors.

Membrii familiei s-au ingrijorat, dupa orele pranzului, si au incercat sa-l contacteze la telefon, insa apelurile au sunat in gol, pana inspre ora 18, cand a telefonul s-a inchis, brusc. Sau a ramas fara baterie.

In disperare de cauza, sotia pensionarului a sunat la 112 pentru a anunta disparitia. Mai cu seama ca, la plecarea spre Sannicolau Mare, oras aflat la o distanta de doar 15 kilometri, barbatul ei a fost luat, la ocazie, de o masina necunoscuta, cu numere de Arad.

Un echipaj de politie s-a prezentat, aseara, la domiciliul lui Mihai Nicolescu si a discutat cu membrii familiei, incercand sa afle daca persoana disparuta avea pierderi de memorie, daca avea motive sa-si puna capat zilelor sau daca, de obicei, mergea in vizita la rude sau la prieteni, fara sa anunte unde se afla.

Investigatiile au fost reluate, in aceasta dimineata, politistii solicitand de la BRD Sannicolau Mare inregistrarile video de la camerele de supraveghere, pentru a stabili daca Mihai Nicolescu a ridicat banii, daca era insotit de cineva sau daca nu a mai apucat sa ajunga la unitatea bancara din centrul orasului Sannicolau Mare.

„Tata nu avea dusmani si niciun motiv sa-si puna capat zilelor, i-am spus si politistului cu care am vorbit la telefon. Nu ducea lipsa de bani, avea o pensie frumusica, iar despre plecari de durata de acasa, fara sa-si anunte familia, nici nu poate fi vorba. Mi-e teama ca i s-a intamplat ceva rau, mai cu seama ca, in vremurile astea, in Romania, iti da in cap si pentru 100 de lei.

Vecinii spun ca a fost luat la ocazie de o masina alba, cu numere de Arad. Daca i-a spus soferului ca-i plateste cursa dupa ce scoate banii de la banca, iar acesta a vazut ca are bani si, ca sa-l jefuiasca, i-a propus sa-l transporte inapoi acasa. Iar pe drum sa-l fi lovit si aruncat undeva… Ne punem tot felul de intrebari, acuma tot satul este in alerta. Unii au iesit sa-l caute pe campuri, prin desisuri, intre Igris si Sannicolau Mare, poate avem norocul sa fie gasit in viata. Cine-l intalneste, este rugat sa sune la 112 sau sa anunte cel mai apropiat post de politie”, este rugamintea Mihaelei Teaca, fiica lui Mihai Nicolescu, rezidenta in Franta.

De mentionat si faptul ca, imediat dupa Revolutie, Mihai Nicolescu fost intreprinzatorul care, impreuna cu un partener de afaceri, a deschis primul cazinou din zona Banatului, care era amplasat in demisolul Clubului CFR din Timisoara.

Sursa: impactpress.ro

