Mihai Ritivoiu a fost ales președintele PSD Timișoara

Organizația timișoreană a PSD are de vineri un președinte ales. Surprize nu au fost, Mihai Ritivoiu a obținut, în unanimitate, voturile colegilor săi de la Timișoara și a schimbat poziția de interimar cu cea de președinte ales.

Obiectivele sale sunt îndrăznețe, el a vorbit, după alegere, despre câștigarea postului de primar al Timișoarei, unul ”rezervat” în mod normal partidelor de dreapta.

”Prioritatea noastră zero este câștigarea primăriei anul 2024, pentru asta e nevoie de crearea unei echipe de oameni valoroși cu care să dovedim că suntem alegerea firească. Este pentru prima oară când ne asumăm un obiectiv și nu mai scoatem un candidat cu trei luni înainte de alegeri. După 30 de ani de guvernare de dreapta, cu o situație falimentară a orașului, cred că e timpul ca timișorenii să încerce și cu un PSD-ist. E mult prea devreme să vorbim despre o candidatură a mea la Primăria Timișoara, suntem patru – cinci candidați din conducerea filialei, care au calități și pot ocupa acest post, vom face măsurători și vom lua cea mai bună soluție. Este obligatoriu să aibă experiență politică și administrativă, pentru că în prezent ne lovim la Primăria Timișoara de lipsa de experiență, care sper să nu ne fie fatală”, a declarat Ritivoiu la câștigarea alegerilor pentru șefia PSD Timișoara.

Liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, a vorbit despre modul în care PSD a privit Timișul în anii precedenți: județ bogat, la granița cu vestul, nu au nevoie de susținere de la București, oricum nu câștigăm acolo. Aceasta trebuie schimbată.

”Am avut niște alegeri locale pe care le-am pierdut, am avut un scor prost pe Timișoara, un scor slab la consiliul județean și am avut un scor prost și la alegerile parlamentare. Chiar dacă este mai bun decât cel din vară, nu este un moment festiv. Cred că trebuie să recunoaștem că principala vină o are PSD central în raport cu PSD Timiș. Pentru că demiterea Guvernului Grindeanu, excluderea din partid a unor membri, decapitarea organizației și lăsarea ei în afara puterii de decizie în PSD, toate aceste lucruri ne-au pus în situația să nu contăm la București și să transmitem această lipsă de anvergură politică. Ne-au trebuit 26 de ani să câștigăm un tip de alegeri în Timișoara, le-am câștigat în 2016, pentru ca după aceea, să facem praf aproape fiecare câștig pe care l-am avut în Timișoara”, s spus Simonis.

Alături de colegii săi timișoreni a fost și Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD. Cu un discurs destul de dur despre insuccesele din trecut, el a vorbit despre viitor și a spus că o eventuală câștigare a primăriei nu e ceva ieșit din comun. El a dat exemplul din trecut, atunci când PSD a câștigat Timișul, deși nimeni nu dădea acestui lucru nicio șansă.

„Timișoara în ceea ce privește funcția de primar, a fost eșec după eșec, cam asta a fost. S-a vorbit de o schimbare, de reformare, de nou. Dar cum ar fi dacă am schimba și modul în care privim lucrurile și experiențele de până acum? De fiecare dată am acumulat experiență, am urcat treaptă cu treaptă spre ceea ce ar putea fi succesul nostru de mâine, de anul viitor, din 2024. Ar putea fi un mod de a privi lucrurile. Dacă am spune că eșecurile au fost poate doar niște pași în maturizarea noastră politică, au fost mijloace importante de a învăța și acumula energie pentru atingerea succesului”, a declarat Grindeanu.

În cadrul acesteia Conferinței Extraordinare de Alegeri a fost aleasă, cu unanimitate de voturi, nouă conducere formată din: președinte – Mihai Ritivoiu; prim-vicepreședinte – Gabriela Popovici; vicepreședinți – Ion Ardeal Ieremia, Alin Lăpădatu, Octavian Mazilu, Alexandru Moldovan, Radu Țoancă, Dan Idolu, Luminița Țundrea; secretar executiv – Simona Bejan; membri – Stana Cîrniceanu, Gheorghe Deaconescu, Răzvan Găină, Cristian Heredea, Sorin Ionescu, Puiu Jurescu, Ciprian Piluț, Claudiu-Petru Străin, Țucu Abel.

