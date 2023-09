Milionarul bănățean Călin Donca, săltat de procurori într-un dosar de evaziune fiscală A devenit celebru după ce le-a recomandat părinților să nu-și mai trimită copiii la școală

Antreprenorul milionar Calin Donca, care le-a sugerat public parintilor sa nu-si mai trimita copiii la scoala, a fost retinut, marți, de procurori, alaturi de alti suspecti, in dosar mai amplu.

Afaceristul a fost retinut pentru 24 de ore de catre DIICOT Brasov pentru grup infractional organizat si evaziune fiscala, urmand ca astazi sa se prezinte in fata judecatorilor cu o propunere de arestare pentru 30 de zile.

„Eu am fost nascut in Resita, intr-o garsoniera de 20 de metri patrati. Vin de la o conditie normala, iar lucrul acesta a fost si o bucurie si mi-a creat foamea sa reusesc. Eram satul de saracie, mancam in fiecare zi paine si ulei. Treptat, am facut tot pe mainile noastre, a fost o bucurie ca am putut sa facem”, a povestit Calin Donca intr-un interviu, despre cum a ajuns sa fie milionar.

„Din cercetarile efectuate pana la acest moment a reiesit ca, la nivelul municipiului Brasov, incepand cu anul 2021, ar fi fost constituit un grup infractional organizat, ai carui membri ar fi desfasurat activitati circumscrise infractiunii de evaziune fiscala, constand in aceea ca acestia ar fi inregistrat in contabilitatea unor societati operatiuni fictive, cu consecinta micsorarii bazei de calcul a impozitului pe profit si a maririi cuantumului TVA deductibila, care a avut ca rezultat sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului consolidat al statului, cauzand un prejudiciu de 4.346.286 de lei.

De asemenea, prin documente care ar atesta operatiuni fictive, liderul gruparii ar fi transferat sau ar fi dispus transferarea a 8.337.746 de lei intre societati apartinand sau controlate de membrii gruparii, dintre care una ar fi inregistrata in Emiratele Arabe Unite – Dubai, precum si achizitionarea unor bunuri de lux, in valoare de 340.000 USD, toate acestea fiind insusite din patrimoniul societatii, fapt care intruneste elementele constitutive ale infractiunii de delapidare avand consecinte deosebit de grave.

Totodata, membrii gruparii ar fi initiat un proiect in domeniul monedelor virtuale, detinut si controlat de catre acestia, creand propria moneda virtuala. Avand in vedere interesul scazut pentru aceasta, membrii gruparii ar fi intreprins operatiuni de manipulare a pietei de capital, inducand, totodata, persoanele interesate in eroare, prin diseminarea in spatiul public a unor informatii nereale potrivit carora suma investitia in aceasta moneda virtuala poate genera castiguri de 100 de ori mai mari, si reusind obtinerea unor sume importante de bani (aproximativ 700.000 USD)”, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al DIICOT.

Au fost puse in aplicare 17 mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Brasov, Dolj si Buzau, fiind identificate si ridicate mai multe mijloace de proba. De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux

