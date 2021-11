Ministru Transporturilor a adus la Timișoara omologarea tramvaielor Bozankaya. Documentul, preluat de Culiță Chiș

Lovitură de imagine a ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. El a ”faultat” discret actualii conducători ai administrației timișorene, după ce a adus personal în Timișoara documentul care atestă omologarea noilor tramvaie turcești cumpărate cu bani europeni. Dar,documentul nu a fost înmânat primarul Dominic Fritz, ci … rengatului Culiță Chiș, cel care s-a ocupat de proiect în trecut. În acest moment tramvaiul existent în teste la Timișoara de jumătate de an poate circula fără probleme pe șinele orașului.

“Mai era o chestie cu agrementul de omologare a tramvaiului, pe care l-am adus ieri de la minister, ca să nu stea acel tramvai degeaba. Deci e omologat, ca să închidem subiectul. Nu am știut cui să predau acest certificat, nu am numerele de telefon și, în consecință o să îl predau domnului Culiță”, a anunțat Grindeanu.

Plin de umor, ministrul Transporturilor a spus că nu a știut, de fapt cui să îi înmâneze acel certificat, așa că l-a solicitat pe Culiță Chiș, pentru că nu e sigur cine e și cine nu șef de Serviciu, având în vedere procesele pe care municipalitatea le are pe tema organigramelor. Cum nu are numerele de telefon ale noilor șefi ai administrației, un fost, cunoscut, colaborator, Culiță Chiș, a fost la îndemână.

„Nu am știu pe cine să chem. Știu doar că sunt tot felul de procese pe la Primăria Municipiului Timișoara cu vechea organigramă, cu noua organigramă și așa mai departe. Eu nu am numărul noilor mari șefi din Primăria Timișoara și așa că l-am sunat pe fostul sau actualul, nu știu, conform procesului câștigat, pe Culiță Chiș ca să-i dau ce am adus de la București, că nu mă bag în procesele lor, e treaba lor. E afară, l-am sunat să îi predau acest certificat. Dacă nu cunosc pe alții noi, asta e”, a spus Grindeanu.

De ce a ales să predea documentul către Culiță Chiș? A spus chiar Grindeanu.

”Pentru că a fost singurul care, de când am fost numit ministru, m-a sunat să rezolv problema aceasta. În rest, nu m-a sunat nimeni!”, a spus oficialul

De altfel, Chiș a fost umbra lui Grindeanu la toate obiectivele vizitate de acesta în cursul zilei de sâmbătă, fiind mereu lângă noul vicepremier.

